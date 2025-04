Supermercado reinaugura simultaneamente três lojas no Grande ABC

Um dia após apresentar os resultados financeiros e contábeis do exercício de 2024, a Coop reinaugurou simultaneamente, no dia 27 de março, três de suas lojas para cooperados e clientes.

As unidades de supermercado Pereira Barreto (Santo André), Ribeirão Centro (Ribeirão Pires) e o hipermercado Diadema passaram por uma modernização completa.

Além da nova identidade visual, as melhorias envolveram mudanças no layout para proporcionar mais fluidez e circulação entre os corredores, melhor exposição de produtos sazonais e promocionais e, como forma de acompanhar as atuais tendências do varejo alimentar, a Coop ampliou o serviço de rotisserie, oferecendo um sortimento maior de food service, com opções de pratos quentes e frios para consumo na loja – no espaço da cafeteria – ou para viagem.

Outro destaque nas três lojas reformadas é a Ilha Maracanã, que abriga padaria e confeitaria, permitindo uma experiência de compra de 360º, graças à ampla exposição dos produtos da categoria.

"Nossa prioridade é sempre oferecer a melhor experiência para nossos cooperados e clientes. Essa modernização reflete o nosso compromisso de estar sempre evoluindo para atender às necessidades do consumidor atual”, reforçou o diretor-geral Pedro Mattos, durante a cerimônia de reinauguração da loja Pereira Barreto, que contou com a presença do prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Evandro Banzato.

As drogarias Coop, localizadas dentro do supermercado Pereira Barreto e Ribeirão Pires, também foram contempladas com a nova identidade visual, com predominância das cores verde e branco.