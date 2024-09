Coop inicia comemoração pelos 70 anos de história, nascidos em Santo André

A Coop completará nesta quinta-feira 70 anos de fundação. Uma história que começou em Santo André, pela determinação visionária de 292 sócios-fundadores, e que hoje tem cerca de 1 milhão de cooperados ativos, mais de 6 mil colaboradores, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, e 68 drogarias, além de seus canais digitais.

Nesta quarta-feira à noite o grupo varejista deu início aos festejos com um coquetel realizado no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André.

“Comemoramos 70 anos e continuaremos com o nosso compromisso de buscar sempre a inovação e a excelência no atendimento para as próximas sete décadas. Para a festa de aniversário, foi preparada uma campanha promocional que trará milhões de prêmios aos nossos cooperados e clientes. Aguardem”, destaca o CEO da Coop, Pedro Mattos.