São Caetano repassa R$ 575,5 mil a instituições de segurança do município

A Prefeitura de São Caetano destinou nesta segunda-feira (1º) R$ 575,5 mil em subvenções a oito instituições de segurança que atuam na cidade. O repasse foi realizado em solenidade no Salão dos Ladrilhos, no Palácio da Cerâmica, com o objetivo de fortalecer as estruturas e melhorar as condições de trabalho das equipes.

Entre as entidades contempladas estão a 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, a Delegacia de Polícia de São Caetano, a Delegacia Seccional de São Bernardo, o Tiro de Guerra, o Corpo de Bombeiros, a Delegacia da Mulher, o 1º DP e o 2º DP de São Caetano.

O prefeito Tite Campanella (PL) destacou que o pagamento da subvenção, não realizado no ano passado, foi uma prioridade da atual administração. “Estamos quitando hoje uma obrigação que deveria ter sido cumprida antes. Fizemos o esforço necessário porque reconhecemos o valor das forças de segurança e o impacto que elas têm na vida da população”, afirmou.

A Prefeitura ressaltou que a integração das forças, somada a investimentos em tecnologia, como o Smart Sanca, Centro de Inteligência, Segurança e Emergências —, capacitação e novos equipamentos para a GCM (Guarda Civil Municipal), trouxe resultados inéditos. Em junho, por exemplo, São Caetano não registrou roubo de veículos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva, afirmou que os recursos irão reforçar o atendimento à população. “Esse benefício será revertido no bom atendimento à população. É um esforço para garantir a continuidade dessa política de valorização, lembrando que também mantemos o pro labore dos policiais que trabalham em São Caetano”, destacou.

Para o delegado seccional Domingos Paulo Neto, o repasse representa reconhecimento do poder público. “Raramente somos chamados para solenidades em que recebemos algo de positivo. Aqui, o clima é diferente, e isso é fundamental para reforçar a integração entre as forças e a Prefeitura, sempre com foco no combate ao crime contra o patrimônio”, disse.

