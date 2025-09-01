DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Investimento

São Caetano repassa R$ 575,5 mil a instituições de segurança do município

Entre as entidades contempladas estão a 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, a Delegacia de Polícia de São Caetano, a Delegacia Seccional de São Bernardo, o Tiro de Guerra, o Corpo de Bombeiros, a Delegacia da Mulher, o 1º DP e o 2º DP de São Caetano

Do Diário do Grande ABC
01/09/2025 | 15:57
Compartilhar notícia
FOTO: Gabriela Gonçalves/PMSCS
FOTO: Gabriela Gonçalves/PMSCS Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de São Caetano destinou nesta segunda-feira (1º) R$ 575,5 mil em subvenções a oito instituições de segurança que atuam na cidade. O repasse foi realizado em solenidade no Salão dos Ladrilhos, no Palácio da Cerâmica, com o objetivo de fortalecer as estruturas e melhorar as condições de trabalho das equipes.

Entre as entidades contempladas estão a 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, a Delegacia de Polícia de São Caetano, a Delegacia Seccional de São Bernardo, o Tiro de Guerra, o Corpo de Bombeiros, a Delegacia da Mulher, o 1º DP e o 2º DP de São Caetano.

O prefeito Tite Campanella (PL) destacou que o pagamento da subvenção, não realizado no ano passado, foi uma prioridade da atual administração. “Estamos quitando hoje uma obrigação que deveria ter sido cumprida antes. Fizemos o esforço necessário porque reconhecemos o valor das forças de segurança e o impacto que elas têm na vida da população”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

Smart Sanca recebe comitiva da cidade catarinense de Lajes

A Prefeitura ressaltou que a integração das forças, somada a investimentos em tecnologia, como o Smart Sanca, Centro de Inteligência, Segurança e Emergências —, capacitação e novos equipamentos para a GCM (Guarda Civil Municipal), trouxe resultados inéditos. Em junho, por exemplo, São Caetano não registrou roubo de veículos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva, afirmou que os recursos irão reforçar o atendimento à população. “Esse benefício será revertido no bom atendimento à população. É um esforço para garantir a continuidade dessa política de valorização, lembrando que também mantemos o pro labore dos policiais que trabalham em São Caetano”, destacou.

Para o delegado seccional Domingos Paulo Neto, o repasse representa reconhecimento do poder público. “Raramente somos chamados para solenidades em que recebemos algo de positivo. Aqui, o clima é diferente, e isso é fundamental para reforçar a integração entre as forças e a Prefeitura, sempre com foco no combate ao crime contra o patrimônio”, disse.

LEIA MAIS:

Smart Sanca recebe visita da equipe de segurança do Aeroporto de Guarulhos


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.