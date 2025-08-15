DGABC
Encontro técnico

Smart Sanca recebe visita da equipe de segurança do Aeroporto de Guarulhos

Evandro Carlos de Oliveira, gerente de segurança institucional do Aeroporto de Guarulhos, destacou o interesse em conhecer as soluções implementadas na região

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 17:25
O Smart Sanca, o Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura de São Caetano, recebeu a visita técnica da equipe de segurança institucional do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que reconheceu os avanços e a tecnologia empregados no sistema da cidade como modelos para o maior terminal aéreo da América Latina.

Evandro Carlos de Oliveira, gerente de segurança institucional do Aeroporto de Guarulhos, destacou o interesse em conhecer as soluções implementadas pelo Smart Sanca. "Vim conhecer o sistema de inteligência e monitoramento e trocar experiências. O aeroporto, que tem o mesmo tamanho territorial de São Caetano, com seus 15 quilômetros quadrados, opera com milhares de câmeras e busca constantemente aprimorar seus sistemas".

Oliveira ressaltou especialmente o potencial de aplicação da Inteligência Artificial no monitoramento aeroportuário. “A possibilidade de cadastrar veículos suspeitos e receber alertas quando eles se aproximam é extremamente valiosa para nossa operação, principalmente no terminal de cargas, o maior da América".

César Wendel, coordenador do Smart Sanca, expressou satisfação com a visita: "É muito importante para nós receber outras instituições e ver nosso trabalho sendo reconhecido como referência. Isso demonstra que estamos no caminho certo ao investir em tecnologia e inovação para a segurança pública".

O Smart Sanca é um sistema integrado que conta com mais de 500 câmeras de alta definição, equipadas com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas veiculares.

Os resultados já mostram redução de 87,5% nos roubos de veículos no município e a captura de mais de 30 procurados pela Justiça desde a implementação do Smart Sanca. O sistema permite não apenas o monitoramento preventivo, mas também agiliza significativamente o tempo de resposta das equipes de segurança quando ocorrências são identificadas.


