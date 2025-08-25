Smart Sanca recebe comitiva da cidade catarinense de Lajes

Mais uma cidade de fora do Estado de São Paulo veio para São Caetano conhecer as instalações, a tecnologia e as estratégias utilizadas no Smart Sanca, Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura. A delegação da cidade de Lajes, de Santa Catarina, visitou o equipamento que auxilia a administração de São Caetano em diversas frentes de trabalho diariamente.

Malek Rau Dabbous, secretário de Planejamento Urbano, e Joel Melo Júnior, secretário de Indústria, Comércio e Inovação do município da serra catarinense, foram recepcionados pelo secretário de Mobilidade Urbana de São Caetano, Marcelo Ferreira de Souza, e pelo coordenador do Smart Sanca, César Wendel.

“Viemos de Lajes para conhecer esse importante centro de inteligência e aprender o que São Caetano tem feito para gerir a cidade. Para nós é muito importante essa integração com inteligência de dados. Traz melhorias na segurança, na mobilidade, na Defesa Civil, em várias áreas”, citou Dabbous. “Ficamos muito surpresos positivamente com o que vimos aqui. Uma equipe muito integrada, o que mostra a competência de São Caetano de colocar em prática todo o conceito desenhado para esse equipamento, reduzindo os indicadores de criminalidade e melhorando a fluidez do trânsito, por exemplo.”

Inaugurado no último dia 19 de julho, o Smart Sanca conta com mais de 500 câmeras de videomonitoramento, sendo parte delas com sistema de reconhecimento facial e de leituras de placas veiculares. Em pouco mais de um mês em pleno funcionamento, o Smart Sanca auxiliou diretamente na detenção de 34 procurados pela Justiça. O equipamento ainda atua em casos de saúde, com uma regulação médica exclusiva, de mobilidade urbana e de Defesa Civil.

“É satisfação receber a cidade de Lajes e apresentar nossa estrutura o Smart Sanca, que vem colecionando bastante sucesso. É sempre importante trocar experiências. Lajes é uma cidade importante do Estado de Santa Catarina, um Estado querido e com muito a ensinar também no quesito gestão pública”, comentou Marcelo Ferreira de Souza.