Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Smart Sanca recebe equipe do aeroporto de Guarulhos

Do Diário do Grande ABC
18/08/2025 | 04:00
Denis Maciel/DGABC
O Smart Sanca – Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura de São Caetano recebeu a visita técnica da equipe de segurança institucional do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que reconheceu os avanços e a tecnologia empregados no sistema de São Caetano como modelos para o maior terminal aéreo da América Latina.

Evandro Carlos de Oliveira, gerente de segurança institucional do aeroporto, destacou o interesse em conhecer as soluções implementadas pelo Smart Sanca. “Vim conhecer o sistema de inteligência e monitoramento e trocar experiências. O aeroporto, que tem o mesmo tamanho territorial de São Caetano, opera com milhares de câmeras e busca constantemente aprimorar seus sistemas”, disse. 


