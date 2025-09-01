ONG Adote um Cidadão expande atividades no São Bernardo Plaza

A comerciante Maria Selma Pimenta, 64 anos, moradora de São Bernardo, ainda lembra com clareza do momento em que tocou pela primeira vez o teclado de um computador. “Não sabia nem ligar a máquina. Tinha medo de estragar”, conta. Esse simples gesto, no entanto, foi o ponto de partida para uma grande transformação em sua vida. “Comecei a mandar e-mails, vender meus produtos pelo celular, e a me comunicar melhor. Foi como abrir uma janela para o mundo”, conta.

Maria Selma é uma das centenas de pessoas com deficiência visual atendidas pelo Adote um Cidadão, ONG (Organização Não Governamental) criada em São Bernardo que, há mais de 20 anos, promove a inclusão, a autonomia e a convivência entre pessoas com necessidades especiais e a sociedade.

A são-bernardense diz que encontrou no projeto a chance de realizar sonhos guardados há anos. “Sempre tive vontade de ir a um show do Roberto Carlos e nunca imaginei que conseguiria. Foi através do Adote que tive essa oportunidade. É uma alegria que não tem preço”, relembra. Antes tímida e reservada, ela conta que a convivência com outros participantes da ONG ajudou a ganhar confiança e a sentir-se parte de uma comunidade.

Além de oficinas e cursos, a iniciativa ficou conhecida pelas experiências inusitadas que proporciona: levar pessoas cegas para saltar de paraquedas, andar de jipe em trilhas, surfar e até mergulhar no mar. Na última semana, a instituição ganhou um espaço físico no São Bernardo Plaza Shopping, a Casa do Adote, que funciona como ponto de encontro para rodas de conversa, oficinas e orientação gratuita.

A novidade, porém, não fica apenas na inauguração da unidade. A ONG pretende realizar atividades de capacitação com lojistas para que os funcionários possam descrever os produtos com maior precisão para auxiliar as pessoas com deficiência visual durante as compras. “Nosso objetivo é ampliar a convivência. A inclusão não acontece só no nosso espaço, mas em cada loja, em cada contato. É mostrar que todo mundo pode estar junto”, explica o fundador da iniciativa, Dom Veiga.

Foi em uma dessas atividades que Charles Evangelista, 36, encontrou a confiança para se arriscar. Morador de São Bernardo e com baixa visão, ele conheceu o Adote em 2023. “Antes, quase não havia ações estruturadas para nós. No Adote, além de me sentir acolhido, tive a chance de fazer coisas que jamais imaginava, como correr em um shopping com voluntários. É um incentivo enorme.”

Para Evangelista, além das atividades de lazer, a ONG também abriu portas para novas oportunidades profissionais. “No Adote, conhecemos parceiros que se interessam por nossas histórias. Isso ajuda a mostrar que temos condições de ocupar o mercado de trabalho, apesar das barreiras”, afirma. Ele destaca ainda a importância de ter um espaço tão perto de casa: “Antes, eu e minha esposa precisávamos buscar atividades em outras cidades. Agora, finalmente temos um lugar para estar”, conclui.

ALÉM DOS NÚMEROS

A ONG estima impactar milhares de pessoas com deficiência, seus familiares e voluntários em São Bernardo e na Região Metropolitana de São Paulo. “Queremos que as pessoas vivam experiências únicas, seja levando alguém à praia pela primeira vez ou realizando um salto de paraquedas. Cada história é especial”, finaliza Dom Veiga.

