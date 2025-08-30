Santo André tem feira de adoção neste domingo (31); veja detalhes

Santo André será palco de um encontro de solidariedade e cuidado animal neste domingo (31), com a realização da oitava edição do ano da feira “Eu amo, eu adoto”. O evento acontece no Parque Central, na tenda azul, das 10h às 15h, e contará com 117 cães e gatos à espera de um novo lar.



Todos os animais estão preparados para a adoção: vacinados, vermifugados e, no caso dos maiores de quatro meses, já castrados. Os filhotes que ainda não passaram pelo procedimento saem com agendamento garantido em clínicas parceiras.



O secretário de Saúde, Pedro Seno, destacou a importância do evento. “Quando estimulamos a posse responsável, protegemos a saúde da população e resgatamos animais que sofreram abandono. É um gesto de cidadania que beneficia toda a cidade”, afirmou.



Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência em nome do adotante. Além disso, os interessados passam por uma entrevista rápida e assinam um termo de responsabilidade, garantindo que a adoção seja consciente.



Durante a feira, as equipes de saúde orientarão os novos tutores sobre cuidados, adaptação e bem-estar animal, reforçando a importância de um lar seguro e responsável.



Quem não puder comparecer ao evento ainda tem a opção de doar ou adotar animais diretamente na Gerência de Controle de Zoonoses (Rua Igarapava, 239 – Vila Valparaíso), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, ou no Centro de Adoção do Hospital Veterinário Municipal (Rua Juquiá, 135 – Vila Eldízia), com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 17h.