Economia Titulo Oportunidade

Mauá abre 417 vagas de emprego em diversas áreas

Salários chegam a R$ 4 mil; 126 oportunidades são destinadas a pessoas com deficiência

Do Diário do Grande ABC
29/08/2025 | 17:28
FOTO: Evandro Oliveira/PMM
FOTO: Evandro Oliveira/PMM


A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, anunciou a abertura de 417 vagas de emprego em 68 funções diferentes. Do total, 126 oportunidades são voltadas para PcDs (Pessoas com Deficiência).

Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de logística, operador de empilhadeira, operador de cobrança, auxiliar de expedição, jardineiro, retificador CNC, operador de máquina e operador de caixa, entre outros. Os salários variam entre R$ 1.616,01 e R$ 4.000,00.

A relação completa das vagas pode ser consultada no site sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física).

A Prefeitura também disponibiliza um canal digital de consulta às vagas pelo endereço: tinyurl.com/vagas-cptr-sine

