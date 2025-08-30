São Paulo lidera geração de empregos em julho com 42,7 mil novas vagas formais

O mercado de trabalho paulista fechou julho em alta. Segundo dados do Novo Caged, divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram criados 42.798 empregos com carteira assinada no mês, o melhor resultado entre os estados brasileiros. No acumulado de janeiro a julho, São Paulo soma 390,6 mil novas vagas formais.



O setor de Serviços foi o principal responsável pelo saldo positivo, com 14.919 postos, seguido por Comércio (11.500), Indústria (6.056), Construção (5.168) e Agropecuária (5.153).



Na análise por municípios, a capital paulista liderou com 9.242 vagas, mantendo um estoque superior a 5 milhões de empregos formais. Bauru (2.977), Osasco (2.949) e Barueri (2.515) aparecem na sequência.



O levantamento mostra ainda que as mulheres responderam pela maioria das admissões no estado em julho: foram 21.747 contratações femininas, contra 21.051 de homens. O recorte etário confirma a força dos jovens de 18 a 24 anos, que concentraram 28.599 dos novos vínculos. Pessoas com ensino médio completo também foram as mais contratadas (28.362 vagas).



No cenário nacional, o Brasil abriu 129.775 vagas em julho, chegando a 1,34 milhão de empregos com carteira assinada em 2025. Nos últimos 12 meses, o saldo é de 1,5 milhão de vínculos, com estoque recorde de 48,5 milhões.



Assim como em São Paulo, o setor de Serviços puxou a geração de postos no país, com 50.159 vagas em julho. O Sudeste foi a região que mais contratou (50.033), seguido por Nordeste (39.038) e Centro-Oeste (21.263).