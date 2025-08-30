DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Economia Titulo Mercado de Trabalho

São Paulo lidera geração de empregos em julho com 42,7 mil novas vagas formais

Estado acumula 390 mil postos em 2025; Brasil ultrapassa marca de 1,3 milhão de empregos criados no ano

Natasha Werneck
29/08/2025 | 08:51
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O mercado de trabalho paulista fechou julho em alta. Segundo dados do Novo Caged, divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram criados 42.798 empregos com carteira assinada no mês, o melhor resultado entre os estados brasileiros. No acumulado de janeiro a julho, São Paulo soma 390,6 mil novas vagas formais.

O setor de Serviços foi o principal responsável pelo saldo positivo, com 14.919 postos, seguido por Comércio (11.500), Indústria (6.056), Construção (5.168) e Agropecuária (5.153).

Na análise por municípios, a capital paulista liderou com 9.242 vagas, mantendo um estoque superior a 5 milhões de empregos formais. Bauru (2.977), Osasco (2.949) e Barueri (2.515) aparecem na sequência.

O levantamento mostra ainda que as mulheres responderam pela maioria das admissões no estado em julho: foram 21.747 contratações femininas, contra 21.051 de homens. O recorte etário confirma a força dos jovens de 18 a 24 anos, que concentraram 28.599 dos novos vínculos. Pessoas com ensino médio completo também foram as mais contratadas (28.362 vagas).

No cenário nacional, o Brasil abriu 129.775 vagas em julho, chegando a 1,34 milhão de empregos com carteira assinada em 2025. Nos últimos 12 meses, o saldo é de 1,5 milhão de vínculos, com estoque recorde de 48,5 milhões.

Assim como em São Paulo, o setor de Serviços puxou a geração de postos no país, com 50.159 vagas em julho. O Sudeste foi a região que mais contratou (50.033), seguido por Nordeste (39.038) e Centro-Oeste (21.263).


