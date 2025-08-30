PM prende dois após furtos no Jardim Alzira Franco em Santo André

Dois homens foram presos por furto na noite desta quinta-feira (28), no bairro Jardim Alzira Franco, em Santo André. A ação ocorreu durante o patrulhamento tático da PM (Polícia Militar), quando os agentes abordaram um veículo suspeito e encontraram um aparelho inibidor de sinal, uma chave automotiva e um celular com rastreamento ativo.

Com o que foi encontrado, a equipe suspeitou que outro veículo havia sido furtado momentos antes da abordagem, os envolvidos confirmaram. Os dois homens foram conduzidos ao 2° Distrito Policial de Santo André, onde permanecem à disposição da Justiça.

