Setecidades Titulo Ocorrência

PM prende dois após furtos no Jardim Alzira Franco em Santo André

Os envolvidos confessaram o crime após a abordagem policial

Yuri Kumano
 Especial para o Diário
29/08/2025 | 13:11
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Dois homens foram presos por furto na noite desta quinta-feira (28), no bairro Jardim Alzira Franco, em Santo André. A ação ocorreu durante o patrulhamento tático da PM (Polícia Militar), quando os agentes abordaram um veículo suspeito e encontraram um aparelho inibidor de sinal, uma chave automotiva e um celular com rastreamento ativo.

Com o que foi encontrado, a equipe suspeitou que outro veículo havia sido furtado momentos antes da abordagem, os envolvidos confirmaram. Os dois homens foram conduzidos ao 2° Distrito Policial de Santo André, onde permanecem à disposição da Justiça.

Santo André amplia patrulhamento com operação integrada de segurança pública


