Santo André amplia patrulhamento com operação integrada de segurança pública

Ação reúne mais de 120 agentes e 57 viaturas para cobrir bairros e divisas, com foco em prevenção e combate aos crimes contra o patrimônio
Na tarde desta quinta-feira (28), a Prefeitura de Santo André deu início a uma nova etapa da Operação Santo André + Segura, com o objetivo de fortalecer a segurança pública, ampliar a presença das forças de segurança nas ruas e garantir mais tranquilidade à população.
A operação é fruto de uma ação integrada entre diversos órgãos como a Polícia Militar (com apoio do 10º BPM/M e do 6º BAEP), Polícia Civil (GOE e Distritos Policiais), GCM (Guarda Civil Municipal) e Departamento de Trânsito. Ao todo, 126 agentes, 47 viaturas de quatro rodas e 10 motocicletas atuarão em bairros estratégicos do município.
A operação foi desencadeada no Parque Central de Santo André e teve a presença do secretário de Segurança Cidadã, Coronel Temístocles Telmo Ferreira Araújo, que reforçou a queda nos índices criminais na cidade. “Nossas polícias estão entre as mais confiáveis do Brasil, a Civil com 60% de confiabilidade e a Militar com 56%. Mesmo com os indicadores em queda, a gente continua trabalhando para resgatar a sensação de segurança e o sentimento de pertencimento das pessoas”, disse o secretário.
Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), Santo André reduziu, em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado, roubos de veículos em 51%, roubos de carga em 45%, furto de veículos em 19%, roubos de objetos gerais em 15% e furtos em 6%. Homicídios e roubos a banco não tiveram variação, e casos de estupro aumentaram em 100%, com nenhum caso em 2024, e dois casos registrados em 2025.
Coronel Temístocles também disse que a iniciativa vai agir entre as divisas dda cidade. “Além das áreas que mapeamos, vamos percorrer toda a região de divisa com São Bernardo, aquela área do Bom Pastor, Sacadura Cabral, Palmares, entrando também nos bairros Campestre e Jardim”, afirmou.
