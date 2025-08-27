Homem é morto a tiros em Santo André; polícia investiga o caso

Um homem de 29 anos foi baleado e morreu na manhã desta terça-feira (27) na Rua Adriático, no Jardim do Estádio, em Santo André. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

De acordo com o B.O (Boletim de Ocorrência), a vítima chegou a entrar em uma farmácia pedindo ajuda após ser atingida pelos disparos. Equipes foram acionadas, mas ao chegarem ao local encontraram o homem já inconsciente. O atendimento médico foi solicitado, porém o óbito foi confirmado ainda na farmácia.

A SSP informou ainda que a perícia compareceu ao endereço e foram requisitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística). O caso foi registrado como homicídio consumado no SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Seccional de Santo André, que segue com as investigações.

