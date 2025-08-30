DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Estágio

Parceria leva estudantes de Medicina para atuar na rede pública de Diadema

O programa integra o SUS (Sistema Único de Saúde) à formação prática dos estudantes, oferecendo uma experiência completa e realista

Natasha Werneck
29/08/2025 | 10:54
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A UB (Universidade Brasil) e a Prefeitura de Diadema firmaram uma parceria que permitirá aos alunos de Medicina atuar diretamente em toda a rede pública de saúde da cidade, incluindo UBSs, CAPs, UPAs e hospitais especializados. O programa integra o SUS (Sistema Único de Saúde) à formação prática dos estudantes, oferecendo uma experiência completa e realista.

LEIA MAIS: Diadema promete diminuir o tempo de exames para 1h nos Pronto Atendimentos

A partir deste semestre, 40 alunos do 5º e 6º ano passam a integrar o internato da rede municipal, com possibilidade de expansão para até 200 estudantes em estágio. A proximidade com a capital paulista garante contato com uma grande diversidade de casos, com destaque para a saúde mental e psiquiatria, áreas em crescimento e de grande interesse acadêmico.

Para Diadema, a parceria representa mais agilidade no atendimento, diminuição de filas e reforço na qualidade dos serviços. Para os alunos, a vivência proporciona experiência prática, desenvolvimento multidisciplinar e aprimoramento profissional em situações reais da saúde pública.

“Estamos formando médicos mais humanos, preparados e conscientes das necessidades do país. A parceria com a Prefeitura de Diadema amplia a prática supervisionada, fortalece o SUS e transforma a experiência acadêmica”, destaca Bárbara Costa, reitora da Universidade Brasil.

LEIA MAIS: Diadema é contemplada com especialistas do Programa Mais Médicos


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.