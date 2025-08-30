Parceria leva estudantes de Medicina para atuar na rede pública de Diadema

A UB (Universidade Brasil) e a Prefeitura de Diadema firmaram uma parceria que permitirá aos alunos de Medicina atuar diretamente em toda a rede pública de saúde da cidade, incluindo UBSs, CAPs, UPAs e hospitais especializados. O programa integra o SUS (Sistema Único de Saúde) à formação prática dos estudantes, oferecendo uma experiência completa e realista.



A partir deste semestre, 40 alunos do 5º e 6º ano passam a integrar o internato da rede municipal, com possibilidade de expansão para até 200 estudantes em estágio. A proximidade com a capital paulista garante contato com uma grande diversidade de casos, com destaque para a saúde mental e psiquiatria, áreas em crescimento e de grande interesse acadêmico.



Para Diadema, a parceria representa mais agilidade no atendimento, diminuição de filas e reforço na qualidade dos serviços. Para os alunos, a vivência proporciona experiência prática, desenvolvimento multidisciplinar e aprimoramento profissional em situações reais da saúde pública.



“Estamos formando médicos mais humanos, preparados e conscientes das necessidades do país. A parceria com a Prefeitura de Diadema amplia a prática supervisionada, fortalece o SUS e transforma a experiência acadêmica”, destaca Bárbara Costa, reitora da Universidade Brasil.

