Diadema promete diminuir o tempo de exames para 1h nos Pronto Atendimentos

Diadema inaugurou o programa Exame Sem Demora, que promete diminuir o tempo de execução de exames em até uma hora nas quatro unidades de Pronto Atendimento da cidade. O prefeito Taka Yamauchi (MDB) esteve, nesta quinta-feira (21), no equipamento do bairro Eldorado para implementar o primeiro laboratório no sistema, que deve economizar, aproximadamente, R$ 400 mil à prefeitura.

O chefe do executivo confirmou que até a próxima semana todas as unidades da cidade serão contempladas com o programa. Ele ainda afirma que as análises estavam demorando horas para serem feitas. “A gente pegou a saúde no estado caótico, filas intermináveis com mais de 120 mil exames em consultas de especialistas. Conseguimos avançar mais de 60% desse número. As pessoas ficavam de oito a 12 horas por um simples exame de sangue, hoje com novos equipamentos em até 59 minutos está no computador”, disse.

Com a implementação do Exame Sem Demora, o Paço de Diadema deve economizar cerca de R$ 400 mil, por mês, na pasta de saúde. “Mesmo instalando um mini laboratório em todas as unidades e tirando o central, na atual formatação a gente economiza por volta de R$ 400 mil por mês que podem ser investidos em outras coisas”, justificou o prefeito.

