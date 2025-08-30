Gaby Cabrini assume bastidores do The Voice Brasil em nova temporada

O The Voice Brasil 2025 terá uma novidade fora do palco: a jornalista Gaby Cabrini foi escolhida para comandar a cobertura dos bastidores do programa, que será exibido simultaneamente no Disney+ e no SBT.



A missão de Gaby será mostrar o que não aparece no palco principal — as emoções, os encontros e as histórias que cada participante carrega. “Estou muito feliz em fazer parte desse projeto e trabalhar com profissionais que admiro demais. Quando o convite surgiu, topei na hora. Minha missão será muito especial: cada participante carrega uma história e um grande sonho, e eu vou poder contar isso para vocês”, disse a jornalista.



Com apresentação de Tiago Leifert, o reality musical volta com um time renovado de técnicos: Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles. A atração promete unir diversidade musical, emoção e performances de alto nível.



Além da transmissão semanal, os assinantes do Disney+ terão acesso a conteúdos extras, incluindo a íntegra dos episódios, que poderão ser assistidos sob demanda.

