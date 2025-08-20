The Voice Brasil 2025 no SBT: veja quem serão os técnicos

A temporada 2025 do The Voice Brasil chega com novidades: casa nova, cenário reformulado e um time de técnicos que mistura samba, sertanejo, pop e pagode. O reality será transmitido ao vivo tanto pelo SBT quanto pelo Disney+, que ainda oferecerá conteúdo complementar exclusivo e disponibilizará os episódios na íntegra para quem perder a exibição.



O programa contará com Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles nas cadeiras, enquanto Tiago Leifert reassume o comando após deixar a atração em 2021.



Tiago Leifert



Um dos nomes mais marcantes da história do The Voice Brasil, Tiago Leifert retorna como apresentador. “Quando eu entrar naquele palco vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, disse o jornalista.



Mumuzinho



Veterano do formato, com passagens pelo The Voice Kids (2020 e 2023), The Voice + (2021) e The Voice Brasil (2023), Mumuzinho volta ao time de técnicos. “É uma honra fazer parte do The Voice Brasil. Sempre acompanhei o programa de perto e me encanta poder usar minha história e experiência para ajudar novos talentos a brilharem. Quero que meu time sinta confiança para arriscar e se jogar no palco”, afirmou.



Matheus & Kauan



Estreando como técnicos, Matheus & Kauan levam o sertanejo universitário para a competição. Com sucessos como Que Sorte a Nossa, Te Assumi pro Brasil e Quarta Cadeira, a dupla promete dividir com os candidatos a experiência de palco e composição. “Crescemos respirando música e sonhando com oportunidades como essa. Queremos orientar artistas que estão começando e também aprender com os diferentes estilos que o programa reúne”, destacou a dupla.



Duda Beat



Fenômeno da cena musical contemporânea, Duda Beat chega pela primeira vez ao reality. A cantora pernambucana, que mistura influências regionais ao pop eletrônico, aposta na autenticidade como guia. “Estou muito feliz em entrar para o The Voice Brasil e poder compartilhar o que aprendi ao longo da minha carreira. Quero incentivar cada participante a ser fiel à sua essência e mergulhar na própria identidade musical”, declarou.



Péricles



Ícone do samba e pagode, Péricles é outra novidade de 2025. Conhecido por interpretações marcantes e por uma trajetória que atravessa gerações, o cantor pretende orientar os competidores a encontrarem emoção em cada apresentação. “A música transforma vidas, e o The Voice Brasil é um espaço incrível para isso. Quero ajudar cada participante a encontrar sua verdade na interpretação e transmitir emoção em cada nota”, disse.



Com estreia prevista ainda para este ano, a nova temporada promete unir tradição e renovação, reforçando o espaço do The Voice Brasil como um dos principais realities musicais da televisão brasileira.