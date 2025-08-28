DGABC
Esportes Titulo Assunção

Hospital promove caminhada de conscientização sobre câncer de pulmão em São Bernardo

Evento ocorre neste sábado no Parque Raphael Lazzuri e integra ações do Agosto Branco

Do Diário do Grande ABC
28/08/2025 | 19:05
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Hospital Assunção, da Rede D'Or, em São Bernardo, realiza neste sábado (30), às 8h30, a segunda edição da caminhada de conscientização sobre câncer de pulmão e tabagismo. A atividade integra o Agosto Branco, campanha voltada à prevenção e ao debate sobre o tema. O ponto de encontro será no Parque Raphael Lazzuri, na Vila Tereza.

O evento é aberto ao público e contará com a participação de profissionais de saúde do hospital, colaboradores e moradores interessados. Além da caminhada, haverá sessões de fisioterapia com exercícios de alongamento, voltados à prevenção de lesões, e orientações com pneumologistas, que fornecerão informações sobre os cuidados com o pulmão e a importância da atividade física para a saúde respiratória.

