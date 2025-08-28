DGABC
Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Copa Paulista

Caiuby pede atenção extra ao São Caetano para decisão

Atacante ressaltou importância da logística para viagem de 560 km até Presidente Prudente

Ryan Leme
 Especial para o Diário
28/08/2025 | 18:15
FOTO: 2GTFotos
FOTO: 2GTFotos


 Em clima de decisão, o São Caetano encerra nesta sexta-feira (29) a preparação para o duelo de volta das oitavas de final da Copa Paulista, contra o Grêmio Prudente, que acontece no sábado, às 16h. Para avançar, o atacante Caiuby destaca a necessidade de concentração e postura do elenco.

“É primordial a gente entrar em campo ciente da responsabilidade que temos. Precisamos estar ligados desde o início, porque o Grêmio Prudente é muito forte e mostrou isso no jogo em nossa casa. Eles estão invictos no campeonato, então temos que redobrar a atenção”, afirmou o atacante, autor de um gol no torneio.

No primeiro encontro entre as equipes, no Anacleto Campanella, houve empate sem gols. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. 

Para se classificar no tempo normal, o Azulão precisa vencer e superar a segunda melhor defesa da competição. O Grêmio Prudente sofreu apenas seis gols até aqui, quase metade dos 11 gols sofridos pelo time da região. A marca é inferior apenas à do XV de Piracicaba, vazado quatro vezes. 

Caiuby reconhece o desafio e acredita que o adversário também adotará postura agressiva. “Acredito que o Grêmio Prudente vai partir para cima, será bem ofensivo, até porque também precisa do resultado. E com a torcida empurrando, o jogo vai ser ainda mais difícil. Por isso, repito: precisamos de atenção redobranão será fácil, seja no tempo normal ou nos pênaltis.”

LOGÍSTICA

Além da estratégia em campo, outra preocupação do São Caetano é o desgaste físico. O elenco terá de encarar mais de 560 km de viagem, cerca de seis horas de estrada até Presidente Prudente, casa do rival.

“Temos uma boa logística para chegar bem a Prudente e conseguir descansar antes da partida. Acredito que o clube está cuidando dessa parte para que a gente possa focar totalmente no jogo e buscar a classificação”, finalizou o atacante.

