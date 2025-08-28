Caiuby pede atenção extra ao São Caetano para decisão

Em clima de decisão, o São Caetano encerra nesta sexta-feira (29) a preparação para o duelo de volta das oitavas de final da Copa Paulista, contra o Grêmio Prudente, que acontece no sábado, às 16h. Para avançar, o atacante Caiuby destaca a necessidade de concentração e postura do elenco.

“É primordial a gente entrar em campo ciente da responsabilidade que temos. Precisamos estar ligados desde o início, porque o Grêmio Prudente é muito forte e mostrou isso no jogo em nossa casa. Eles estão invictos no campeonato, então temos que redobrar a atenção”, afirmou o atacante, autor de um gol no torneio.

No primeiro encontro entre as equipes, no Anacleto Campanella, houve empate sem gols. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Para se classificar no tempo normal, o Azulão precisa vencer e superar a segunda melhor defesa da competição. O Grêmio Prudente sofreu apenas seis gols até aqui, quase metade dos 11 gols sofridos pelo time da região. A marca é inferior apenas à do XV de Piracicaba, vazado quatro vezes.

Caiuby reconhece o desafio e acredita que o adversário também adotará postura agressiva. “Acredito que o Grêmio Prudente vai partir para cima, será bem ofensivo, até porque também precisa do resultado. E com a torcida empurrando, o jogo vai ser ainda mais difícil. Por isso, repito: precisamos de atenção redobranão será fácil, seja no tempo normal ou nos pênaltis.”

LOGÍSTICA

Além da estratégia em campo, outra preocupação do São Caetano é o desgaste físico. O elenco terá de encarar mais de 560 km de viagem, cerca de seis horas de estrada até Presidente Prudente, casa do rival.

“Temos uma boa logística para chegar bem a Prudente e conseguir descansar antes da partida. Acredito que o clube está cuidando dessa parte para que a gente possa focar totalmente no jogo e buscar a classificação”, finalizou o atacante.

