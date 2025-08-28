Sorteio define 1ª fase da Champions League: confira todos os confrontos

Competição terá duelos entre gigantes, como Real Madrid x Manchester City
O futebol europeu viveu, nesta quinta-feira (28), um momento decisivo com o sorteio da fase de liga da Champions League da temporada 2025/26. Essa é a segunda edição do torneio em que a tradicional fase de grupos não é mais disputada.
O evento foi baseado com os 36 clubes participantes divididos em quatro potes, onde são sorteados os compromissos de cada equipe. As oito primeiras colocadas vão direto para as oitavas de final, e os times que terminarem entre nono e 24º, se classifica para os playoffs, enquanto os times abaixo da 25ª colocação são eliminados automaticamente.
Com o sorteio, a competição reuniu alguns embates de gigantes, como por exemplo o Real Madrid-ESP, que terá pela frente adversários como os ingleses Manchester City e Liverpool, além da Juventus, da Itália. Já os atuais campeões do PSG, terão que passar por Bayern-ALE, além do Barcelona-ESP e do Tottenham-ING se quiserem repetir a dose e terminar a temporada com a taça novamente.
Veja os duelos da fase de liga:
Pote 1:
Bayern de Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora).
Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora).
Real Madrid: Manchester City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa)< Benfica (fora), Marselha (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa), Kairat (fora).
Inter de Milão: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat (casa), Union Saint-Gilloise (fora).
Borussia Dortmund: Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Copenhague (fora).
Liverpool: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Qarabag (casa)e Galatasaray (fora).
Barcelona: PSG (casa), Chelsea (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhague (casa), Newcastle (fora).
Paris Saint-Germain: Bayern (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora).
Manchester City: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Monaco (fora).
Pote 2:
Bayer Leverkusen: PSG (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiacos (fora), Newcastle (casa) e Copenhague (fora).
Arsenal: Bayern de Munique (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora).
Atalanta: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora).
Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora).
Club Brugge: Barcelona (casa), Bayern (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Olympique de Marselha (casa), Sporting (fora), Monaco (casa), Kairat (fora).
Eintracht Frankfurt: Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Napoli (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora).
Juventus: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Monaco (fora).
Atlético de Madrid: Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Galatasaray (fora).
Villarreal: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhague (casa) e Pafos (fora).
Pote 3:
Olympique de Marselha: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Club Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Union Saint-Gilloise (fora).
Tottenham: Borussia Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhague (casa) e Monaco (fora).
Bodo/Glimt: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Monaco (casa) e Galatasaray (fora).
Sporting: PSG (casa), Bayern de Munique (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Olympique de Marselha (casa), Napoli (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora).
Olympiacos: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat (fora).
Ajax: Inter de Milão (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiacos (casa), Olympique de Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora).
Slavia Praga: Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Gimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Pafos (fora).
PSV: Bayern de Munqiue (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madird (casa), Leverkusen (fora), Napoli (casa), Olympiacos (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Newcastle (fora).
Napoli: Chelsea (casa), Man City (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa), Copenhague (fora).
Pote 4:
Athletic Bilbao: PSG (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora).
Qarabag: Chelsea (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Copenhague (casa) e Athletic Bilbao (fora).
Monaco: Manchester City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora).
Galatasaray: Liverpool (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Monaco (fora).
Newcastle: Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Leverkusen (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora).
Union Saint-Gilloise: Inter de Milão (casa), Bayern de Munique (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Olympique de Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora).
Pafos: Bayern de Munique (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora).
Copenhague: Borussia Dortmund (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Tottenham (fora), Kairat (casa) e Qarabag (fora).
Kairat: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiacos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa), Copenhague (fora).
