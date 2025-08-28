DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Esportes

Flaco López é convocado para jogos da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Com 17 gols e três assistências no ano, atacante é chamado pela primeira vez para a seleção principal

28/08/2025 | 12:15
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram


Esta quinta-feira (28) começou de maneira especial para o atacante palmeirense Flaco López que teve o seu nome incluído na relação dos 29 convocados da Argentina para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul visando a Copa do Mundo de 2026.

Líder disparado com 35 pontos e com o primeiro lugar já garantido, os argentinos entram em campo no dia 4 de setembro para enfrentar a Colômbia, em Buenos Aires, e se despedem do torneio fora de casa, diante do Equador, cinco dias depois.

Flaco vive um grande momento no clube palmeirense. Autor de dois gols na vitória de 3 a 0 sobre o Sport no último compromisso do clube paulista pelo Campeonato Brasileiro, ele é um dos destaques da equipe do técnico Abel Ferreira.

Com 17 gols e três assistências no ano, Lopez está sendo convocado pela primeira vez para a seleção principal. Além dele, Scaloni chamou mais seis nomes para o setor ofensivo da equipe nacional.

Messi encabeça a lista que tem ainda Mastantuono, do Real Madrid, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, Nicolás González, da Juventus e Giuliano Simeone.

No Palmeiras desde 2022, o jogador de 24 anos passa pelo seu melhor momento na equipe. Ao lado de Vitor Roque, o argentino vive a sua fase mais artilheira no Palmeiras. No Nacional, o centroavanteaparece como o principal artilheiro da equipe com seis gols. Na Libertadores, ele também tem sido efetivo e já balançou as redes em cinco oportunidades.

Confira a lista de jogadores convocados da Argentina:

Goleiros: Martínez (Aston Villa), Benítez (Crystal Palace) e Rulli (Olympique de Marselha)

Defensores: Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Molina (Atlético de Madrid), Montiel (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Foyth (Villarreal), Tagliafico (Lyon), Acuña (River Plate) e Julio Soler (Bournemouth)

Meio-campistas: Mac Allister (Liverpool), Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varella (Porto), Paredes (Boca Juniors), Almada (Atlético de Madrid), De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Echeverri (Bayer Leverkusen), Carboni (Genoa) e Lo Celso (Betis)

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Mastantuono (Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) e Flaco López (Palmeiras)

