Sinfônica de Santo André apresenta espetáculo com as óperas de Verdi

Os atos finais das três óperas mais populares do compositor italiano Giuseppe Verdi – Il Trovatore, Rigoletto e La Traviata – formam o espetáculo Trilogia Verdiana, que a Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) apresenta neste sábado (30), às 19h, e domingo (31), às 17h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence.

O espetáculo gratuito, inédito na América Latina, é uma realização do Consulado Geral da Itália em São Paulo, do Instituto Italiano di Cultura San Paolo e da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), com coprodução da Orquestra Sinfônica de Santo André. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro, com limite de uma unidade por pessoa.

A montagem marca a presença da tradicional temporada de óperas da Ossa em 2025, dentro da programação oficial da orquestra, reafirmando seu protagonismo como formação sinfônica de referência e companhia lírica atuante no cenário paulista. O espetáculo está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso nesta quinta-feira (27) e domingo (28), com ingressos esgotados.

A Trilogia Verdiana apresenta, em formato condensado, os atos finais de três das óperas mais conhecidas de Giuseppe Verdi, compostas entre 1851 e 1853: Il Trovatore, Rigoletto e La Traviata. Cada um desses trechos traz à cena o clímax dramático e musical de histórias marcadas por amores impossíveis, vinganças trágicas e sacrifícios devastadores –tudo permeado pela genialidade teatral e musical de Verdi.

Il Trovatore, por exemplo, conta a história do trovador Manrico e do Conde di Luna, que são rivais no amor por Leonora, mas também são inimigos de guerra. A cigana Azucena, mãe de Manrico, tem um segredo: ela quer vingança contra a família do Conde. No final, Manrico é executado, e Azucena revela ao Conde que ele acabou de matar seu próprio irmão.

Já em Rigoletto, um bufão corcunda de nome Rigoletto esconde do mundo sua filha, Gilda. Ele é amaldiçoado por um nobre por zombar dele. O libertino Duque de Mântua seduz Gilda, e Rigoletto, com raiva, jura vingança. Ele contrata um assassino para matar o Duque, mas sua filha, Gilda, ainda apaixonada, se sacrifica e morre no lugar dele. A maldição se cumpre quando Rigoletto, ao abrir o saco com o corpo, descobre a sua própria filha morta. A tragédia se consuma com o grito de Rigoletto: "É a maldição!". A história de Rigoletto é considerada uma das mais trágicas e dramáticas de todas as óperas.

Por último, em La Traviata, Violetta Valéry, uma famosa cortesã de Paris, é uma mulher doente, mas vive uma vida de luxo e festas. O jovem Alfredo Germont declara seu amor por ela. Violetta reluta em aceitar o amor sincero de Alfredo, mas acaba cedendo e eles se mudam para o campo para viverem juntos.

O pai de Alfredo, Giorgio Germont, no entanto, pede a Violetta que abandone seu filho. Ele explica que o relacionamento dela está arruinando a reputação da família e impedindo o casamento da irmã de Alfredo. Violetta, em um ato de grande sacrifício, cede ao pedido, finge que não o ama mais e retorna a Paris. Alfredo, sem saber do sacrifício e sentindo-se traído, a confronta publicamente e a humilha.

A ópera termina com Violetta, agora muito doente de tuberculose, recebendo a visita de Alfredo, que finalmente entende o sacrifício dela. Ele implora por perdão, mas é tarde demais. Violetta morre nos braços dele.

O espetáculo Trilogia Verdiana conta com a participação de 13 cantores que irão interpretar as três obras em italiano, com legenda simultânea em português, ocupando o palco central. A orquestra ficará posicionada em uma das laterais do Teatro Municipal Flavio Florence, o que dará ao público uma experiência diferente da habitual dos concertos.

A cenografia é assinada por Giorgia Massetani, e Davide Garattini Raimond é responsável pela direção cênica. A direção geral e artística ficou a cargo de Paulo Abrão Esper e a direção musical e regência serão do Maestro Abel Rocha.

Serviço

Espetáculo Trilogia Verdiana - Orquestra Sinfônica de Santo André

Datas: 30/8 (sábado), às 19h | 31/8 (domingo), às 17h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro - Santo André

Duração aproximada: 120 minutos, com intervalo

Classificação indicativa: 10 anos

Ópera cantada em italiano, com legendas em português