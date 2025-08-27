DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Movimento

Sesc Santo André realiza a quinta edição do Festival de Danças Circulares

Celebrando os 13 anos do projeto Mandalando, a programação do festival integra diversas atividades durante o último fim de semana de agosto

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 19:17
Compartilhar notícia
Foto: Ana Paula Verissimo
Foto: Ana Paula Verissimo Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Sesc Santo André promove nos dias 30 e 31 de agosto a quinta edição do Festival de Danças Circulares – Mandalando, que marca os 13 anos do projeto na unidade. A programação convida o público a vivenciar a diversidade dessa prática ancestral por meio de oficinas, rodas e apresentações que dialogam com tradições indígenas, afro-brasileiras e nordestinas.

O festival reúne focalizadores de diferentes regiões do país em oficinas gratuitas, abertas a pessoas a partir de 12 anos. No sábado (30), o público poderá participar de vivências de Danças Brasileiras com Guataçara Monteiro (10h30), Cirandas com Marina Prathes (13h30) e Danças Comunitárias com Cristiano Lima (15h). No domingo (31), as atividades incluem Danças Afro-brasileiras Contemporâneas com Lucia Cordeiro (10h30), a oficina Fio a Fio, com o coletivo Meiofio (13h), Danças Circulares Nordestinas com Adeline Gargioni e Michelle Sales (13h30) e Danças Afro-brasileiras Tradicionais com Mônica Ferreira (15h).

LEIA TAMBÉM:

Com Othon Bastos, Sesc São Caetano divulga programação de setembro

O encerramento acontece no domingo, às 17h, com a apresentação do bloco Ilú Obá De Min, coletivo de mulheres que une percussão, canto e dança em celebração da ancestralidade africana e da força feminina nas culturas populares. A programação é gratuita e acontece no Espaço de Eventos do Sesc Santo André.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André 

Telefone – (11) 4469-1200 

Estacionamento: R$ 7,00 a primeira hora e R$ 2,00 por hora adicional (Credencial Plena). R$14,00 a primeira hora e R$ 3,50 por hora adicional (Outros)  

Informações sobre outras programações: 

Sescsp.org.br/santoandre

LEIA MAIS:

Sesc Consolação exibe mostra dedicada a Wong Kar-wai; veja datas e filmes


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.