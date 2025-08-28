Shopping de Santo André terá encontro de carros, adoção, teatro e cover de Raul Seixas

O Atrium Shopping, em Santo André, preparou uma agenda especial para este fim de semana, com atrações para toda a família. Entre os destaques estão show musical, encontro de carros antigos, feira de adoção de animais, peça de teatro infantil e ingressos de cinema a preços promocionais.

No sábado (30), a praça de alimentação recebe o show da banda cover Bando do Raul, em homenagem a Raul Seixas, que completaria 80 anos em 2025. O grupo promete uma viagem no tempo com sucessos do cantor, a partir das 19h, em apresentação gratuita.

Já no domingo (31), a programação começa cedo com o Encontro de Carros Antigos, a partir das 8h, no estacionamento -1. A mostra deve reunir cerca de 300 veículos com mais de 30 anos de fabricação, além de mercado de peças raras, música ao vivo e exposição permanente de automóveis. Quem doar 2 kg de alimentos terá isenção no estacionamento.

Também no domingo, das 11h às 17h, acontece a Feira de Adoção Pet, realizada em parceria com a instituição Amigo Legal. A ação reunirá cães e gatos em busca de um novo lar e contará com orientação de voluntários sobre o processo de adoção responsável.

Para o público infantil, o destaque é a peça A Bela Adormecida – versão Malévola, apresentada pelo grupo Palco Mágico às 15h, na praça de alimentação, com entrada gratuita. A adaptação dá nova perspectiva ao clássico conto de fadas, mostrando Malévola como uma personagem complexa e cheia de nuances.

Além da programação cultural, o shopping participa da campanha nacional Semana do Cinema, que vai até 3 de setembro. Durante o período, todos os ingressos da rede Cinemark custam R$ 10 nas sessões em 2D, 3D e XD, e R$ 20 em salas Prime e D-BOX selecionadas. Entre os títulos exibidos estão Lilo & Stitch, Quarteto Fantástico, Como Treinar o Seu Dragão e o clássico Interstellar.