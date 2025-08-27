DGABC
Esportes Titulo Na Tailândia

Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino é definido; confira confrontos

Seleção Brasileira encara a República Dominicana, no próximo domingo (31)

Ryan Leme
 Especial para o Diário
27/08/2025 | 15:13
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


 Após uma intensa fase de grupos, o Mundial Feminino de Vôlei conheceu, nesta quarta-feira (27), o chaveamento do mata-mata, que acontece na Tailândia. As 32 seleções do torneio foram divididas em oito grupos, onde as duas melhores se classificavam para as oitavas de final.

A Seleção Brasileira, líder do Grupo C, enfrentará a República Dominicana, segunda colocada da Chave F, nas oitavas de final. O compromisso brasileiro pelo mata-mata será realizado no domingo (31), em horário a ser definido.

O Brasil fez uma primeira fase invicta, com três vitórias nos três jogos disputados. Na estreia, enfrentou a Grécia, e saiu vitorioso por 3 sets a 0. A França foi a adversária da rodada seguinte, com nova vitória brasileira, dessa vez por 3 a 2. A última rodada foi contra Porto Rico, quando a Amarelinha levou a melhor mais uma vez, por 3 a 0.

As brasileiras buscam o título inédito na modalidade, e o País já foi vice do torneio em quatro oportunidades: 1994, 2006, 2010 e 2022. A  Rússia é a maior vencedora do torneio, seguida de Cuba e Japão, com três conquistas cada um.

Confira datas e chaveamento da fase final do Mundial Feminino:

Sexta-feira, 29 de agosto

Holanda x Sérvia

Japão x Tailândia

Sábado, 30 de agosto

Itália x Alemanha

Polônia x Bélgica


Domingo, 31 de agosto

Brasil x República Dominicana

China x França

Segunda-feira, 1º de setembro

Estados Unidos x Canadá

Turquia x Eslovênia

