Campos do Ferrazópolis e Corinthinhas recebem novas iluminações em São Bernardo

Os campos de futebol do Ferrazópolis e do Corinthinhas, em São Bernardo, passaram a contar com novos sistemas de iluminação em LED. As entregas foram concluídas entre os dias 21 e 25 de agosto e fazem parte de um conjunto de intervenções em espaços esportivos da cidade.



Campo do Ferrazópolis



Na noite de segunda-feira (25), a Prefeitura inaugurou oficialmente a nova iluminação do campo do Ferrazópolis, após manutenção geral do espaço e substituição de 36 refletores, em investimento de R$ 15,2 mil. A entrega contou com participação da comunidade e de jovens atletas da escolinha local, que disputaram uma partida simbólica sob os novos refletores.



O espaço estava há anos sem manutenção adequada e com refletores danificados, o que dificultava treinos e jogos no período noturno.



Campo do Corinthinhas



No último dia 21, foi a vez do campo do Corinthinhas, no bairro Alves Dias, receber intervenção completa. O espaço, reformado em 2021, teve parte da rede elétrica furtada e os refletores ficaram inoperantes desde então.



A obra atual incluiu a substituição de 72 refletores antigos por modelos em LED, além da instalação de toda a rede de cabos de energia. O estacionamento do local também foi contemplado, recebendo nove postes e 16 luminárias. O investimento somou R$ 160 mil.



Moradores e impacto local



Moradores da região destacaram que as melhorias vão possibilitar jogos noturnos e mais segurança para a comunidade esportiva. “A iluminação vai permitir treinos e partidas à noite, beneficiando escolinhas e times amadores”, comentou o morador Robério Marques.



Balanço de 2025



Com as entregas recentes, oito campos municipais já receberam revitalizações neste ano. Além de Ferrazópolis e Corinthinhas, foram contemplados os campos do Detroit, Taboão, DER, Selecta, Paulicéia e Riacho Grande.