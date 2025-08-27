São Bernardo recebe equipe de judô da marinha do Japão para intercâmbio esportivo

Em celebração aos 130 anos de amizade Brasil-Japão, o Centro de Excelência de Judô de São Bernardo, localizado no Complexo Esportivo da Arena Olímpica, no bairro Santa Terezinha, recebeu a equipe de judô da Esquadra de Treinamento da Força Marítima de Autodefesa do Japão para treinamento de intercâmbio com os atletas da cidade.

A ação é uma parceria entre São Bernardo e a Federação Paulista de Judô e reuniu jovens e promissores atletas dos dois países. "Quero agradecer o apoio da Federação e da Secretaria de Esportes de São Bernardo por nos permitir esse intercâmbio. São 130 anos de relação diplomática entre os nossos países, com vários frutos nesse período e um deles é o judô que o imigrante japonês trouxe para o país", ressaltou o adido cultural do Japão no Brasil, Eiji Takeya.

Presidente da Federação Paulista de Judô, o medalhista olímpico Henrique Guimarães, reforçou a importância do centro de treinamento de São Bernardo para a disseminação da modalidade. “O esporte transcende as relações diplomáticas. São Bernardo tem feito um grande trabalho no município, não só aqui no centro de treinamento com o alto rendimento, mas também com o trabalho na ponta, na base, com as crianças nos centros esportivos. Essa parceria que temos com a cidade reforça o compromisso que temos com a formação humana também”.





JUDÔ PARA TODOS Edinho Montemor, secretário-adjunto de Esportes e Lazer de São Bernardo, reforçou o compromisso da gestão em ampliar a prática do esporte. “Está em nosso planejamento conversar com a Educação e levar núcleos da escola da modalide para as unidades educacionais. O judô traz para as crianças importantes referências como a disciplina, a hierarquia e a concentração, importante tríade para o ser humano”.