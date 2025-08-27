DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Tênis

SP Open: veja a lista de duplas da chave principal

O Brasil terá três representantes na competição: Luisa Stefani, Ingrid Martins e Laura Pigossi

Natasha Werneck
27/08/2025 | 09:24
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A WTA confirmou nessa terça-feira (26) as tenistas que disputarão a chave principal de duplas da primeira edição do SP Open, que será realizada entre 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Duplas brasileiras

O Brasil terá três representantes na competição. A principal delas é Luisa Stefani, atual 24ª do ranking e medalhista de bronze em Tóquio 2020, que jogará ao lado da húngara Timea Babos, 25ª do mundo. A parceria já ocupa a 8ª posição no ranking WTA e conquistou títulos em Estrasburgo (França) e Linz (Áustria), ambos WTA 500.

Outra dupla totalmente brasileira será formada por Ingrid Martins (70ª do ranking) e Laura Pigossi (109ª), também medalhista olímpica. Ingrid conquistou dois títulos de WTA 125 nesta temporada, enquanto Laura foi vice-campeã em torneios na Colômbia e na França.

A participação do país ainda pode aumentar com convites e vagas disponibilizadas on site na véspera da competição.

Lista de duplas confirmadas

- Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)

Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)

Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)

Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP)

Alicia Barnett (GBR) / Elixane Lechemia (FRA)

Madeleine Brooks (GBR) / Jessica Failla (USA)

Arianne Hartono (NED) / Prarthana Thombare (IND)

Haley Giavara (USA) / Rasheeda McAdoo (USA)

Valeriya Strakhova (UKR) / Panna Udvardy (HUN)

Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)

Maryna Kolb (UKR) / Nadiia Kolb (UKR)

Ingressos

Os Ground Pass começam a partir de R$15 e dão acesso ao Espaço Boulevard, com experiências gastronômicas, ativações de patrocinadores, lojas oficiais e telão para acompanhar a quadra central. Também será possível assistir a treinos e jogos nas quadras secundárias, de acordo com a programação e capacidade dos espaços.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.