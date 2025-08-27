SP Open: veja a lista de duplas da chave principal

A WTA confirmou nessa terça-feira (26) as tenistas que disputarão a chave principal de duplas da primeira edição do SP Open, que será realizada entre 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.



Duplas brasileiras



O Brasil terá três representantes na competição. A principal delas é Luisa Stefani, atual 24ª do ranking e medalhista de bronze em Tóquio 2020, que jogará ao lado da húngara Timea Babos, 25ª do mundo. A parceria já ocupa a 8ª posição no ranking WTA e conquistou títulos em Estrasburgo (França) e Linz (Áustria), ambos WTA 500.



Outra dupla totalmente brasileira será formada por Ingrid Martins (70ª do ranking) e Laura Pigossi (109ª), também medalhista olímpica. Ingrid conquistou dois títulos de WTA 125 nesta temporada, enquanto Laura foi vice-campeã em torneios na Colômbia e na França.



A participação do país ainda pode aumentar com convites e vagas disponibilizadas on site na véspera da competição.



Lista de duplas confirmadas



- Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)



- Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)



- Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)



- Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP)



- Alicia Barnett (GBR) / Elixane Lechemia (FRA)



- Madeleine Brooks (GBR) / Jessica Failla (USA)



- Arianne Hartono (NED) / Prarthana Thombare (IND)



- Haley Giavara (USA) / Rasheeda McAdoo (USA)



- Valeriya Strakhova (UKR) / Panna Udvardy (HUN)



- Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)



- Maryna Kolb (UKR) / Nadiia Kolb (UKR)



Ingressos



Os Ground Pass começam a partir de R$15 e dão acesso ao Espaço Boulevard, com experiências gastronômicas, ativações de patrocinadores, lojas oficiais e telão para acompanhar a quadra central. Também será possível assistir a treinos e jogos nas quadras secundárias, de acordo com a programação e capacidade dos espaços.