Athletico-PR x Corinthians: confira onde assistir e prováveis escalações

As quartas de final da Copa do Brasil começam a ser disputadas nesta quarta-feira (27), em duelo entre Athletico-PR e Corinthians. Os paranaenses jogam em casa, na Ligga Arena, e a partida tem início marcado para às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo de Globo, Premiere, SporTV e Amazon Prime.





O Athletico eliminou o São Paulo nas oitavas de final, após disputa de pênaltis, e conseguiu uma importante recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o CRB por 1 a 0 fora de casa. O Furacão não ganhava na divisão há sete rodadas, e assumiu a 12ª colocação após o resultado. Com a liga como foco do ano, a tendência é de que o técnico Odair Hellmann escolha um time misto para jogar a Copa do Brasil.





Já o Timão chega após uma vitória convincente contra o Vasco encerrando uma sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão. Já na Copa, o Corinthians ainda não sofreu gols e ganhou as quatro partidas disputadas até aqui, duas delas contra o rival Palmeiras nas oitavas de final. Por outro lado, o setor defensivo do elenco precisa ligar o sinal de alerta, já que o time foi vazado nas três últimas rodadas do Brasileirão.

LEIA TAMBÉM:





O atacante Memphis Depay voltou a estar à disposição do técnico Dorival Júnior depois de 20 dias de tratamento de uma lesão muscular na coxa direita. Mesmo assim, o holandês deve ficar no banco de reservas, e o ataque será comandado por Kayke e Gui Negão. Já o meia Rodrigo Garro, que iniciou como reserva no último compromisso, deve retornar ao time titular, que não contará com o volante Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.





Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília).





- Local: Ligga Arena, em Curitiba.





- Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (assinatura), SporTV (TV fechada) e Amazon Prime (streaming).





Prováveis escalações:

Athletico: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Léo Derik, Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.





Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke e Gui Negão.

Técnico: Dorival Júnior.

LEIA MAIS: