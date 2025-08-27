São Bernardo chega pela primeira vez à final da Taça das Favelas SP

O futebol amador de São Bernardo escreve um capítulo inédito em sua história. O Complexo da Vila São José garantiu vaga na final da Taça das Favelas São Paulo 2025, principal torneio de futebol de periferia do país. A decisão acontece neste sábado (30), no Estádio do Pacaembu, atual Mercado Livre Arena, contra a equipe da Favela 13, de Guarulhos.



Campanha até a final



A trajetória do time do ABC foi marcada por equilíbrio e decisões no limite. Nas oitavas de final, empatou em 1 a 1 com o Complexo Verônia e venceu nos pênaltis por 6 a 5. Nas quartas, novo empate por 1 a 1 diante do Campanário, com vitória por 2 a 0 nas penalidades. Já na semifinal, bateu a Vila Nhocuné por 2 a 1, garantindo a vaga inédita na grande decisão.



“O principal diferencial da nossa equipe foi o conjunto, a união, a família, o trabalho árduo diariamente e a disciplina no dia a dia”, destacou o técnico Dinho Santos.



Superação do treinador



Natural de Poções (BA), Dinho chegou a São Paulo ainda jovem em busca do sonho de ser jogador profissional. Passou por avaliações no Santos e Cruzeiro e defendeu times locais como São Bernardo e Palestra. Aos 18 anos, porém, sofreu uma grave lesão cerebral durante uma partida, que encerrou precocemente sua carreira como atleta.



“Minha história como jogador foi curta, mas me encontrei como técnico. Sinto-me realizado com os títulos e com a visibilidade que conseguimos dar aos meninos. Que eles lembrem sempre que o bom cidadão deve caminhar junto com o bom atleta”, afirmou.



Força do futebol de várzea



O presidente da CUFA São Bernardo, Marcos Miranda (Marcão), ressaltou o peso da conquista. “São 500 times disputando em todo o Estado. No ano passado ficamos em terceiro lugar, e agora chegamos à final. Isso é fruto de seis anos de trabalho, de luta e de acreditar que estamos mudando a vida de muitos garotos da cidade”, disse.



O adversário



A equipe da Favela 13, de Guarulhos, chega à final estadual com uma campanha sólida: quatro vitórias e um empate. Superou Heliópolis por 2 a 1 nas oitavas, venceu a Favela Guamium por 1 a 0 nas quartas e, na semifinal, bateu o Santa Clara (campeão de Itapecerica da Serra) por 4 a 2.



Decisão no Pacaembu



O palco da final será o tradicional Estádio do Pacaembu, espaço que já recebeu grandes momentos do futebol paulista. O jogo acontece neste sábado (30), e definirá quem erguerá o troféu da edição 2025 da Taça das Favelas SP.