Mata-mata

Casas de apostas apontam Botafogo como favorito ao título da Copa do Brasil

Confrontos das quartas de final reservam clássicos estaduais

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 13:40
FOTO: Vitor Silva/Botafogo
FOTO: Vitor Silva/Botafogo


O torneio nacional que melhor premia os times chega à fase de quartas de final com direito à dois clássicos estaduais que prometem agitar a competição. As odds da Superbet indicam partidas bastante equilibradas, tanto nos confrontos diretos quanto na disputa pelo título, que no momento aponta o Botafogo como principal candidato ao inédito caneco em sua coleção.


Nos jogos de ida, que acontecem a partir desta quarta-feira (27), as cotações apontam para um cenário de indefinição em dois grandes clássicos. O confronto mineiro entre Atlético e Cruzeiro apresenta favoritismo para o Galo (odd de 2.27), mas a Raposa (odd de 3.15) tem chances próximas de conseguir um bom resultado fora de casa. No clássico carioca entre Vasco x Botafogo, onde as odds mostram um equilíbrio quase total, com o Vasco a 2.62 e o Botafogo a 2.67.

Já nos outros confrontos, o Bahia entra com um favoritismo mais claro sobre o Fluminense (odd de 1.90 contra 4.15), impulsionado pelo bom momento da equipe. Por outro lado, a partida entre Athletico-PR e Corinthians é vista como bastante parelha, com o Furacão tendo uma pequena vantagem nas cotações (odd de 2.40), embora a tradição do Timão em mata-matas sugira um cenário competitivo, como as odds (odd de 3.05) também refletem.


Concorrência à taça

No mercado de longo prazo para o "vencedor" da competição, o Botafogo aparece na liderança com a odd mais baixa (e, portanto, com maior favoritismo) de 4.50. O clube carioca é seguido de perto por um grupo de fortes concorrentes.


Corinthians, com 5.50, e Atlético-MG, Cruzeiro e Fluminense, todos com odds de 6.00, mostram a competitividade dessa fase do torneio. O Bahia corre por fora, mas com chances consideráveis (odd de 8.00), enquanto Vasco (odd de 12.00) e Athletico-PR (odd de 15.00) são os azarões da competição.


As odds refletem o desempenho recente dos times e o volume de apostas, podendo variar até a bola rolar.


