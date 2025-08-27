Profissão do futuro: busca pelo curso de Psicologia cresce 52%

A busca pelo curso de Psicologia cresceu 52% nos últimos dois anos no Grande ABC. Foram 3.243 inscritos em 2025 e 2.136 em 2023 para concorrer às 380 vagas oferecidas pelas instituições Fundação Santo André, Universidade Metodista de São Paulo, campus São Bernardo, e USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Em 2024, a região teve 2.345 candidatos, aumento de 38% em comparação com este ano.

A profissão, homenageada hoje no Dia do Psicólogo, é a mais procurada no vestibular deste primeiro semestre na Fundação ABC e na Metodista, e está em terceiro lugar no ranking da USCS, ficando atrás somente de Medicina e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A demanda cresceu especialmente após a pandemia da Covid-19, segundo a gestora do curso de Psicologia da universidade de São Caetano, Fabiana Cristina de Souza.

“A saúde mental ganhou muito espaço a partir da pandemia, foi um divisor de águas. As pessoas estão olhando muito mais para essa questão. Observamos um crescimento tanto da procura pelo serviço como da formação em psicologia. A insegurança sanitária e econômica, assim como o isolamento social, impactou as pessoas, mostrando como cuidar da mente é importante”, ressalta.

A estudante do 6° semestre e estagiária da USCS Nataly Sofie Kraschowetz, 23 anos, iniciou a graduação de Psicologia em fevereiro de 2020, às vésperas do início da pandemia no Brasil - a crise sanitária em março daquele ano. “Houve muita demanda, muita gente precisando. Ficar retido em casa gerou um impacto social grande, o que traz consequências até hoje, como observo aqui na clínica da universidade”, compartilha a aluna.

MAIS ÁREAS

Fabiana Souza destaca que a maior visibilidade e relevância da saúde mental também ampliou as possibilidades de atuação do psicólogo, que não se restringe apenas ao atendimento clínico.

“Temos profissionais atuando nas escolas, um espaço onde a psicologia tem ganhado cada vez mais presença, tanto para o cuidado de alunos quanto de professores. Há possibilidades também na promoção social; no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade; no judiciário, em processos de conciliação; e nas empresas, que, segundo a atualização da NR-1, precisam monitorar fatores que possam afetar a saúde dos colaboradores”, aponta a gestora do curso de Psicologia da USCS.

A aluna Nataly destaca o campo de atuação social como a de seu maior interesse. “Vendo a psicologia de fora há um estigma de que ela lida somente com as patologias, mas podemos atuar com a comunidade em diversos projetos e até trazer arte para a terapia”, ressalta. “Quero ir também para a área de pesquisas”, acrescenta a estudante.

TRANSIÇÃO

Formado em Direito e atualmente trabalhando no setor bancário, o andreense Thiago Scaglia Indelicato, 42, está no 10°, e último semestre, do curso de Psicologia na USCS. “Decidi com quase 40 realizar um sonho. Pretendo fazer a transição de carreira aos poucos. Depois que me formar, vou fazer especializações e atender à noite em paralelo até ter atendimentos suficientes”, afirma.

