Setecidades Titulo Ocorrência

GCM de São Caetano detém dois homens por furto em padaria no bairro Fundação

A ação começou após o Smart Sanca identificar movimentação suspeita no estabelecimento

Do Diário do Grande ABC
26/08/2025 | 16:56
FOTO: Reprodução/PMSCS
FOTO: Reprodução/PMSCS


A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, com apoio do sistema de monitoramento Smart Sanca, prendeu em flagrante dois indivíduos durante furto a uma padaria no Bairro Fundação.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (26), quando a equipe da GCM foi acionada pelo Smart Sanca para averiguar uma movimentação suspeita no local. Ao chegarem, os agentes encontraram um dos suspeitos do lado de fora, aparentemente atuando como olheiro, enquanto outro já se encontrava no interior do estabelecimento, roubando bebidas alcoólicas e outros produtos.

Os agentes surpreenderam o indivíduo ainda dentro do comércio, antes que a ação criminosa fosse concluída. Com eles foram localizadas garrafas de bebidas diversas e outros itens furtados. A perícia foi acionada para analisar o arrombamento e colher provas no endereço.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia Sede de São Caetano, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado, já que o crime foi cometido mediante arrombamento e durante o período noturno.

De acordo com a Polícia Civil, um dos detidos já tinha histórico de envolvimento em processos criminais anteriores. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

