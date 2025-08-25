Incêndio atinge residência em São Caetano e deixa duas mulheres feridas

Um incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (25), na Rua Humberto de Campos, no Jardim São Caetano, em São Caetano. Quatro viaturas foram enviadas ao endereço. Duas mulheres ficaram feridas: uma de 26 anos teve convulsões e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Emergências Albert Sabin; outra, de 50, recebeu atendimento do SAMU.

Moradores de bairros no entorno, como o São José, relataram nas redes sociais forte cheiro e presença de fumaça. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do ocorrido.

MAIS UM

O Grande ABC também registrou incêndios no fim de semana em Santo André, após a queda de balões na noite de sábado (23).

Segundo a Prefeitura e a Defesa Civil, ao menos quatro pontos foram atingidos, incluindo um galpão destruído no bairro Campestre e uma família que precisou deixar a própria casa; em um dos endereços, 14 viaturas dos Bombeiros foram acionadas. A prática de soltar balões é crime ambiental.

