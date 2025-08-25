DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Mais um

Incêndio atinge residência em São Caetano e deixa duas mulheres feridas

Corpo de Bombeiros mobilizou quatro viaturas para conter as chamas; Grande ABC também registrou ocorrências de fogo no fim de semana

Renan Soares
25/08/2025 | 13:11
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação (Imagem Ilustrativa)
FOTO: Divulgação (Imagem Ilustrativa) Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (25), na Rua Humberto de Campos, no Jardim São Caetano, em São Caetano. Quatro viaturas foram enviadas ao endereço. Duas mulheres ficaram feridas: uma de 26 anos teve convulsões e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Emergências Albert Sabin; outra, de 50, recebeu atendimento do SAMU.

Moradores de bairros no entorno, como o São José, relataram nas redes sociais forte cheiro e presença de fumaça.  Ainda não há informações oficiais sobre a causa do ocorrido.

MAIS UM

O Grande ABC também registrou incêndios no fim de semana em Santo André, após a queda de balões na noite de sábado (23).

Segundo a Prefeitura e a Defesa Civil, ao menos quatro pontos foram atingidos, incluindo um galpão destruído no bairro Campestre e uma família que precisou deixar a própria casa; em um dos endereços, 14 viaturas dos Bombeiros foram acionadas. A prática de soltar balões é crime ambiental.

LEIA TAMBÉM:

Entenda o caso: queda de balões e incêndios em Santo André


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.