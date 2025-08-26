Engavetamento com quatro veículos deixa um ferido em Ribeirão Pires

Uma viatura dos Bombeiros esteve no local para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas
Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã desta terça-feira (26) na Rodovia Índio Tibiriçá, altura do km 38, em Ribeirão Pires. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) por volta das 8h34.
De acordo com a corporação, uma vítima do sexo masculino apresentou dores na região lombar e foi socorrida ao Hospital Nardini, em Mauá.
Uma viatura dos Bombeiros esteve no local para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.
