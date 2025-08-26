DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Ocorrência

Engavetamento com quatro veículos deixa um ferido em Ribeirão Pires

Uma viatura dos Bombeiros esteve no local para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas

Natasha Werneck
26/08/2025 | 09:23
Compartilhar notícia
FOTO: Yuri Kumano | DGABC
FOTO: Yuri Kumano | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã desta terça-feira (26) na Rodovia Índio Tibiriçá, altura do km 38, em Ribeirão Pires. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) por volta das 8h34.

LEIA MAIS: Grande ABC terá chuva forte e queda de temperatura nesta terça (26)

De acordo com a corporação, uma vítima do sexo masculino apresentou dores na região lombar e foi socorrida ao Hospital Nardini, em Mauá.

Uma viatura dos Bombeiros esteve no local para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.

LEIA MAIS: Anchieta e Imigrantes: acidente e excesso de veículos causam lentidão


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.