Anchieta e Imigrantes: acidente e excesso de veículos causam lentidão

A manhã desta terça-feira (26) começou com pontos de lentidão nas principais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), segundo a Ecovias. O boletim foi atualizado às 9h07.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego segue lento no sentido São Paulo entre os km 20 e 18 e também do km 14 ao 10, por excesso de veículos. No sentido Litoral, há retenção entre os km 65 e 63.



Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), motoristas enfrentam congestionamento no sentido São Paulo entre os km 18 e 12, também devido ao alto fluxo.



Outro ponto de atenção é a Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), que registra lentidão entre os km 6 e 2, no sentido Cubatão, por causa de um acidente.



Nos demais trechos do sistema, incluindo Interligação Planalto, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego segue normal.