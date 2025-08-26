Grande ABC terá chuva forte e queda de temperatura nesta terça (26)

A terça-feira (26) será de temperaturas baixas, muita umidade e pancadas de chuva no Grande ABC, de acordo com o Climatempo. O risco de temporal aumenta no fim do dia em várias cidades.



Em Santo André e Mauá, a mínima será de 13°C e a máxima de 20°C, com umidade variando de 73% a 99%. O cenário é semelhante em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que terão mínima de 12°C, máxima de 19°C e umidade também perto dos 100%.



Em São Bernardo e Diadema, os termômetros vão de 13°C a 20°C, com índices de umidade entre 70% e 98%.



A cidade que deve registrar o clima menos úmido é São Caetano, com mínima de 13°C, máxima de 22°C e variação de 62% a 96% de umidade. Ainda assim, o município terá pancadas de chuva à tarde e à noite.



Com a combinação de frio, altos índices de umidade e previsão de chuva forte, a recomendação é manter o agasalho por perto e redobrar os cuidados no trânsito.