Festa Italiana de São Caetano chega ao fim com 156 mil visitantes

A 32ª edição da Festa Italiana de São Caetano chegou ao fim neste domingo (24) com números que reforçam a importância do evento para a cidade. Realizada no Bairro Fundação ao longo de quatro fins de semana, a festa reuniu 156 mil pessoas, que puderam desfrutar da cultura e na gastronomia da Itália.

Com 32 entidades assistenciais à frente das barracas, o público teve à disposição um cardápio repleto de massas, doces, polentas e pratos típicos italianos, todos preparados com dedicação e tradição. Além de resgatar a herança cultural, a festa tem um caráter solidário: toda a arrecadação das entidades permanece com elas para investimentos em benfeitorias na cidade. Neste ano, a soma chegou a R$ 4,6 milhões.

O prefeito Tite Campanella (PL) agradeceu o apoio de voluntários e toda equipe que trabalhou nos oito dias de Festa Italiana e relembrou que o evento serve para relembrar a história da cidade. Foram 500 voluntários de 32 entidades assistenciais e mais de 700 colaboradores de 18 secretarias municipais envolvidas.

“A Festa Italiana remonta aos primeiros italianos que chegaram em São Caetano, em 1877, as 28 famílias que formaram o núcleo de primeiros moradores da nossa cidade. A gente repete a festa que eles faziam para honrá-los e pelo fato de eles terem nos entregue a melhor cidade do Brasil para se morar”, disse o chefe do Executivo.

O clima de família, tranquilidade e acolhimento marcou os quatro fins de semana de celebração. A segurança também foi destaque, com o patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e, pela primeira vez, com o apoio da base móvel do Smart Sanca – Centro de Inteligência, Segurança e Emergências, que garantiu monitoramento permanente aos frequentadores. Tudo sob organização da Fundação Pró-Memória e da Secretaria de Cultura.

A programação artística foi outro ponto alto da festa, com destaque para o show de Fred Rovella, figura tradicional da Festa Italiana e responsável por agitar e emocionar o público com um repertório de clássicos da música italiana, além de apresentações de grupos locais que deram ainda mais brilho ao evento.

Pároco da Paróquia São Caetano, que recepciona a festa, o padre Gilberto Dias Gomes encerrou a festividade com a tradicional bênção aos frequentadores, voluntários, entidades e à cidade de São Caetano. “Que esta festa não termine apenas como um exemplo, mas que seja sempre um sinal de tradição, amizade, fé, comunhão, solidariedade, fraternidade e esperança para nossa bela cidade.”