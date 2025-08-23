Tradicionais festivais da região mobilizam milhares de visitantes

Hoje e amanhã acontecem três tradicionais eventos que mobilizam a região: o Festival do Morango, em Santo André; a Festa Italiana, em São Caetano; e o Festival do Chocolate, em Ribeirão Pires. Somente este último reuniu, em dois fins de semana, 90 mil pessoas. As festas atraem um expressivo público e promovem fluxo de moradores de um município ao outro por unir cultura e gastronomia para toda a família em um único espaço.

Em sua 32ª edição, a Festa Italiana de São Caetano, quinta maior do Estado, começou no primeiro sábado de agosto e encerra neste fim de semana. A expectativa da Prefeitura é receber um público de 148 mil participantes.

O evento, que ocorre no parque Província de Treviso e adjacências, no Bairro da Fundação, concentra em um espaço de 6.800 metros quadrados 31 barracas de comidas tradicionais do país europeu, como pizza, lasanha e palha italiana, além show com música típica.

“A Festa Italiana representa a preservação das nossas raízes e tradições, e também a força da identidade italiana que ajudou a construir a história do nosso município. É um encontro de gerações, onde moradores e visitantes vivenciam momentos de alegria e pertencimento. Essa atmosfera única é o que faz desse evento um patrimônio afetivo da nossa cidade, que a cada edição cresce em relevância e emoção”, avalia a secretária municipal de Cultura, Camila Zanon Costa.

O Festival do Chocolate, que está em sua 20ª edição, mobilizou um público para além da cidade, de acordo com o prefeito Guto Volpi (PL). A comemoração, que iniciou no dia 8 e segue até 31 de agosto, conta com 73 estabelecimentos gastronômicos, 27 comércios e 28 artesanatos. A área somou 96 mil metros quadrados.

“O festival faz tanto sucesso porque reúne cultura, gastronomia, entretenimento e ambiente familiar. É um evento que valoriza nossos talentos locais, movimenta a economia e transforma Ribeirão Pires em referência turística. Recebemos visitantes de todo o Grande ABC e de outras regiões, o que mostra a força do nosso turismo cultural”, disse o prefeito.

Neste sábado (23) e domingo (24), inicia mais um evento que promete agitar o Grande ABC. O Festival do Morango, realizado das 12h às 22h no Paço de Santo André, oferece opções gastronômicas que vão muito além da fruta in natura, com doces de morango, churros, chocolate quente e diversas combinações. Para acompanhar, haverá também cervejas artesanais e outras bebidas. O festival, que está na 5ª edição, é organizado pela Base 2 Eventos.

A região tradicionalmente adere aos festivais e traz, inclusive, pessoas de diversas cidades de fora do Grande ABC, como é o caso do Festival de Inverno de Paranapiacaba, que ocorreu nos dois últimos fins de semana de julho e reuniu aproximadamente 200 mil pessoas.