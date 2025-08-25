Desaprovação ao governo do presidente Lula segue estável

Na cidade governada pelo PT quatro vezes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue em alta no índice de reprovação, embora ensaie uma recuperação entre os eleitores de Santo André. O líder petista é rejeitado por 51,7% dos andreenses, na medida em que sua aceitação está em 44,6%, enquanto 3,7% não souberam ou não opinaram, conforme levantamento do Instituto Paraná Pesquisa. As variações entre o estudo mais recente com o quadro apresentado em dezembro de 2024 estão dentro da margem de erro de 3,5%.

No fim do ano passado, Lula contabilizou uma rejeição de 54,6% entre o eleitorado andreense, ao mesmo tempo que a aprovação foi de 42,4%. A ligeira melhora do líder petista apresentada em agosto ocorreu durante a crise geopolítica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aplicou tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros comercializados no mercado norte-americano.

Provável candidato à reeleição, Lula foi mais aprovado entre as mulheres, com 48,5%, enquanto que sua rejeição ficou em 46%. Entre as eleitoras que não souberam ou não quiseram opinar, o índice atingiu 5,5%. Na avaliação dos homens, o cenário foi inverso, com 58,4% de reprovação, 40% de satisfação e 1,6% dos entrevistados que não opinou.

O presidente da República registrou os maiores percentuais positivos perante jovens de 16 a 24 anos, com 50,7%, acompanhado de andreenses a partir dos 60 anos, atingindo 47,8%. A rejeição ao petista se concentrou mais na faixa etária de 45 a 59 anos, com 54,5%, e 35 a 44 anos, em 54,1%. Lula concentrou maior apoio entre os eleitores com escolaridade até o ensino fundamental: 51,8%. Enquanto isso, a rejeição ao petista teve maior força no público de ensino superior, por meio de 56,7% dos entrevistados.

LEIA TAMBÉM:

Tarcísio de Freitas continua bem avaliado em Santo André