Tarcísio de Freitas continua bem avaliado em Santo André

Em Santo André, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é aprovado por 61,7% dos eleitores, enquanto 34,2% desaprovam sua gestão frente ao Palácio dos Bandeirantes – 4,1% não souberam responder ou não opinaram, segundo levantamento do Paraná Pesquisa. Os percentuais de satisfação apresentaram estabilidade levando em conta os dois últimos resultados apresentados pelo instituto, com variação dentro da margem de erro, de 3,5%.

Nome cotado para a disputa presidencial de 2026, Tarcísio de Freitas apresentou ligeira oscilação negativa no índice de aprovação entre a pesquisa divulgada neste mês em relação ao estudo apresentado em dezembro de 2024. No cenário anterior, o governador registrou 63,2% de avaliação positiva entre os eleitores andreenses. Efeito inverso ocorreu aos que reprovaram o governo, com percentual de 33% no fim do ano passado.

O governador tem maior aprovação entre as mulheres, alcançando 62,3% de satisfação, 32% de desaprovação, enquanto 5,7% não souberam ou não opinaram. Para os homens entrevistados pelo instituto, os números são de 61,1% de avaliação positiva, 36,8% negativa e 2,1% que não emitiram um parecer.

Segundo o Paraná Pesquisa, Tarcísio tem o maior índice de aprovação entre pessoas de 45 a 59 anos, com 64,8%, seguido de jovens de 16 a 24 anos, obtendo 64%. Sentido contrário ocorre entre os eleitores de Santo André a partir de 60 anos, dos quais 37% reprovam a gestão estadual, acompanhado da faixa etária de 35 a 44 anos, com 34,6%.

Quanto à escolaridade, o chefe do Executivo paulista registrou maior aceitação entre o público que completou o ensino médio, 64,4%, e insatisfação perante os votantes com ensino superior, 37,1%.

