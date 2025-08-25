DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Política Titulo Levantamento

Pesquisa revela que após oito meses de gestão Gilvan tem 78,3% de aprovação

Prefeito de Santo André credita satisfação da população a dois fatores: continuidade e planejamento

Angelica Richter
25/08/2025 | 09:04
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC 3/5/24
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC 3/5/24


 O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), completa oito meses de gestão com 78,3% de aprovação popular, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas feito para o Diário. O índice equivale a dizer que oito em cada dez andreenses estão satisfeitos com a condução do governo. 

Esse é o primeiro estudo de opinião pública realizado no município desde a eleição de 2024, quando Gilvan venceu no primeiro turno com 60,98% dos votos válidos. O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 20 de agosto, com amostra de 810 moradores de Santo André. O resultado tem margem de erro estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. 

Em contrapartida à aprovação, conforme o levantamento, cerca de 18,1% desaprovam o governo e 3,6% não souberam ou não opinaram. Quando avaliados os índices de desempenho, 11,1% dos entrevistados consideram a administração “ótima”, 48,9% a classificam como “boa” e 28,6% como “regular”. Já 4,7% avaliam a gestão como “ruim”, 5,3% como “péssima” e 1,4% não souberam ou preferiram não responder.

A gestão do prefeito registra índices expressivos de aprovação entre os diferentes segmentos da população. Segundo o levantamento, 79,8% das mulheres aprovam a administração municipal, enquanto 16,3% desaprovam e 3,9% não souberam ou não opinaram. Entre os homens, o índice de aprovação é de 76,5%, com 20,3% de desaprovação e 3,2% de indecisos ou que preferiram não responder. 

Gilvan alcança seus maiores índices de aprovação entre o público jovem e os moradores com ensino superior. Segundo o levantamento, 90,7% dos andreenses com idade entre 16 e 24 anos aprovam a atual administração. Apenas 8% desse grupo desaprovam a gestão, enquanto 1,3% não souberam ou preferiram não opinar. 

Nas demais faixas etárias a aprovação do governo tucano varia entre 76,1% a 77,9%. Já entre 18% e 20,4% reprovam a gestão. Os que não souberam responder ou não opinaram ficaram entre 1,3% e 5,3%. 

Outro segmento com alto grau de aceitação da gestão é o dos moradores com ensino superior: 81,1% avaliam positivamente o governo Gilvan, contra 16% de desaprovação. Outros 2,9% não souberam ou não opinaram. Entre os moradores com ensino fundamental, 75,7% aprovam o governo, enquanto 20,2% desaprovam. Outros 4,1% não souberam ou não opinaram.

Os números indicam a continuidade da confiança da população no projeto tucano para a cidade. Gilvan mantém os altos índices de aprovação de seu antecessor, Paulo Serra (PSDB), que encerrou seu segundo mandato com 80,1% de aprovação da população, segundo pesquisa realizada ao fim de sua gestão.

Ao Diário, Gilvan afirmou que atribui o reconhecimento da população à soma de dois fatores: planejamento e continuidade. “Estamos dando sequência a políticas públicas que já vinham trazendo bons resultados e, ao mesmo tempo, aceleramos novas entregas que a cidade esperava há anos. Investimos em obras estruturantes, modernizamos serviços e trouxemos inovação para a gestão. Essa combinação entre eficiência e visão de futuro explica a confiança que os andreenses têm demonstrado no nosso governo”, afirmou o prefeito. 

O andreense considera a decisão de investir pesado em mobilidade e saúde determinante na boa aceitação da gestão. Destacou que programas novos, como o ProMobi, que está transformando a forma de se deslocar pela cidade, e a continuidade de exitosos, como o Qualisaúde, que já reformou ou entregou dezenas de equipamentos de saúde, têm impacto direto no dia a dia da população. “Além disso, a digitalização de serviços municipais e o uso da tecnologia em áreas como segurança e combate às enchentes mostraram que é possível inovar mesmo no setor público”, ponderou. 

Para Gilvan, a pesquisa reflete também uma cidade que avançou muito nos últimos anos, que segue em transformação, mas ainda tem grandes desafios. “Precisamos continuar investindo em segurança pública, avançar em moradia e dar ainda mais qualidade para a rede de educação. Nossa missão é não deixar nenhum andreense para trás, seja em infraestrutura, seja em políticas sociais.”

A meta do tucano é, até o fim do ano, consolidar a revitalização completa da região central, entregar novas unidades de saúde e ampliar os investimentos em pavimentação. Já olhando para o futuro, Gilvan destacou o cumprimento do compromisso de digitalizar 100% dos serviços municipais até 2028, além de avançar na mobilidade sustentável e na criação de novos equipamentos públicos de saúde e educação. 

“Vamos seguir trabalhando para que Santo André seja referência em inovação, qualidade de vida e desenvolvimento, preparando a cidade para o futuro”, pontuou Gilvan.

