Santo André inicia construção de nova Unidade de Saúde Centro

A Unidade de Saúde Centro, em Santo André, vai mudar de endereço e ampliar a capacidade de atendimento em 20%, passando de 11,6 mil para 14 mil atendimentos por mês. A ordem de serviço para início das obras do novo equipamento foi assinada pelo prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) nesta sexta-feira (22).

"A construção da nova Unidade de Saúde Centro é mais um passo importante na transformação da saúde pública de Santo André. Estamos garantindo um espaço moderno, com capacidade ampliada e totalmente adaptado às necessidades da população. Além de melhorar o atendimento, essa obra representa também economia aos cofres públicos, já que deixaremos de gastar com aluguel e aplicaremos esses recursos em outras áreas essenciais. Essa é a 64ª unidade reformada ou inaugurada no padrão Qualisaúde, um legado de cuidado e eficiência que reforça nosso compromisso com a cidade", destacou o prefeito Gilvan.

As intervenções contemplam uma completa reforma do espaço localizado na Avenida Ramiro Colleoni, 220, onde funcionava a Central de Transporte Sanitário e o Conselho Municipal de Saúde, que serão remanejados para os prédios da Secretaria de Saúde e do Instituto de Previdência de Santo André, respectivamente. Enquanto as obras estiverem em andamento, o atendimento da Unidade de Saúde Centro continua normalmente no imóvel localizado na Rua Xavier de Toledo, 517.Aprovada como obra do Novo PAC - Unidades Básicas de Saúde, o equipamento receberá repasse federal de R$ 5.291.345,78, mas também contará com recursos municipais, totalizando investimento de R$ 6.878.072,61.

A mudança vai representar significativa economia aos cofres públicos, já que, atualmente, o município paga aluguel de R$ 30 mil no imóvel onde funciona a Unidade de Saúde Centro e o novo terreno é um imóvel próprio da Prefeitura, o que vai gerar economia anual de cerca de R$ 360 mil.

A Unidade de Saúde Centro possui 7.653 usuários cadastrados e realiza – em média – 580 atendimentos por dia (aproximadamente 11,6 mil por mês), entre consultas, exames, vacinas, odontologia e atendimento na farmácia. Agora, o projeto arquitetônico disponibilizado pelo Ministério da Saúde permite adequação e otimização de espaços, aumentando a oferta de consultas médicas e de enfermagem, assim como realização de exames.

"Essa nova estrutura vai oferecer mais conforto, segurança e qualidade de atendimento para os mais de 7 mil usuários cadastrados na Unidade de Saúde Centro. A ampliação da capacidade em 20% permitirá aumentar o número de consultas e exames, além de trazer um grande avanço na área de odontologia, que passará de uma para seis cadeiras, ampliando em cinco vezes o atendimento. Nosso objetivo é oferecer serviços cada vez mais completos e acessíveis, fortalecendo a atenção básica em saúde”, pontuou o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Um dos principais destaques será a odontologia, que terá grande ampliação. Atualmente a Unidade de Saúde Centro conta com uma cadeira odontológica e passará a ter seis, ampliando de 400 para 2 mil atendimentos por mês.

"Estamos iniciando uma obra cuidadosamente planejada para garantir um equipamento moderno, funcional e sustentável e sem gastar dinheiro do município, já que nossa equipe conquistou esse recurso junto ao Governo Federal com um trabalho brilhante. Nosso compromisso é concluir os trabalhos dentro do prazo previsto, entregando à população uma unidade de referência, construída com qualidade e eficiência", comentou o secretário de Infraestrutura e Obras, Acacio Miranda.

Entre outras estruturas, o novo equipamento de 871,24 m² de área construída (quase 1.300 m² de área total) contará com nove consultórios, recepção, espera, espaço lúdico e brinquedoteca, área para atividades ao ar livre, sala de práticas coletivas, acolhimento, sala de vacina, farmácia com recepção exclusiva, medicação, curativo, coleta, seis consultórios de odontologia, central de esterilização, almoxarifado, sala de gestão, copa, vestiários e DML.