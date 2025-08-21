Drogaria oferece avaliação gratuita de ansiedade em unidades de Santo André

A avaliação é feita por meio de um questionário que mede o grau de ansiedade e o estado emocional do paciente na última semana
Moradores de Santo André poderão realizar gratuitamente uma avaliação de ansiedade em duas drogarias da Coop, até o dia 31 de agosto. A iniciativa tem como objetivo incentivar o cuidado com a saúde mental e faz parte de uma parceria com a NeoCare.
A avaliação é feita por meio de um questionário que mede o grau de ansiedade e o estado emocional do paciente na última semana. A proposta é identificar sinais que, se negligenciados, podem evoluir para quadros mais graves. Entre os fatores que contribuem para o desenvolvimento da ansiedade estão histórico familiar, traumas, problemas na infância, além de condições cardíacas, hormonais, respiratórias e o uso abusivo de drogas, álcool ou medicamentos.
Durante o período da ação, os clientes também poderão aproveitar descontos especiais em testes de glicemia e aferição de pressão arterial, exames importantes que, quando alterados, podem indicar riscos à saúde. “Quando diagnosticados precocemente, o cliente consegue iniciar o tratamento mais rapidamente e garantir melhor qualidade de vida”, explica Priscila Yoneda, coordenadora farmacêutica do Negócio Drogaria Coop.
Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio nas unidades participantes: Avenida Dom Pedro II, 217 – Bairro Jardim (WhatsApp: 11 95306-3895) e Avenida Portugal, 865 – Centro (WhatsApp: 11 94486-3442).
