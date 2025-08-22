HBO Max e TNT transmitem o Emmy 2025 ao vivo no dia 14 de setembro

A Temporada de Premiações da TNT e da HBO Max retorna em grande estilo com a exibição ao vivo da 77ª edição do Emmy Awards. A transmissão do canal de TV e da plataforma de streaming começa às 20h30, com o pré-show comandado por Carol Ribeiro. Diretamente do tapete vermelho do Peacock Theatre, em Los Angeles, Carol realiza entrevistas exclusivas com as grandes estrelas da noite e apresenta conteúdos especiais sobre os indicados às principais categorias. A cerimônia oficial começa às 21h, com comentários da especialista em séries e cinema Aline Diniz.

LEIA TAMBÉM

Confira a lista de indicados do Emmy 2025

O Emmy reconhece o trabalho de escritores, artistas e profissionais da televisão e do streaming. Nesta edição, o comediante Nate Bargatze assume a apresentação da premiação, que contará com produção executiva da Jesse Collins Entertainment pelo terceiro ano consecutivo. A transmissão da HBO Max e da TNT terá tradução simultânea de Regina Pierantoni McCarthy e Robert Greathouse e também disponibilizará o áudio original em inglês.

Neste ano, a HBO Max quebrou o recorde de indicações entre as plataformas de streaming, com um total de 142. Também é a 22ª vez que a HBO lidera a lista de indicados ao Emmy com seus conteúdos originais. As séries da marca com maior número de indicações foram The White Lotus (HBO Original) e Pinguim (HBO Original), ambas com 24 indicações, e The Last of Us (HBO Original), com 17.

LEIA TAMBÉM

Emmy 2025: saiba onde assistir às principais produções indicadas