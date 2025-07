Emmy 2025: saiba onde assistir às principais produções indicadas

Considerado o Oscar da televisão, o Emmy Awards 2025 será realizado no dia 14 de setembro, em Los Angeles. Entre as produções indicadas, há destaques de diferentes gêneros – drama, comédia, minisséries e antologias – disponíveis nas principais plataformas de streaming. Confira abaixo onde assistir e um breve resumo das obras que lideram as indicações:

Apple TV+

Ruptura (Severance)

Na enigmática Lumon Industries, Mark (Adam Scott) se submete a um procedimento que separa suas memórias pessoais das profissionais. Quando um colega surge fora do trabalho, ele começa a questionar tudo sobre sua função e embarca numa jornada de revelações e conspirações.

O Estúdio (The Studio)

Matt (Seth Rogen) assume a direção de um estúdio cinematográfico em decadência e tenta conciliar arte e lucro. A comédia satiriza os bastidores da indústria do entretenimento e os egos que a movem.

Falando a Real (Shrinking)

Jimmy (Jason Segel), terapeuta em luto, rompe com a ética profissional ao ser brutalmente honesto com seus pacientes, provocando transformações imprevisíveis na vida de todos.

Slow Horses

Um grupo de espiões fracassados do MI5 é relegado à obscura Slough House. Liderados pelo ácido Jackson Lamb (Gary Oldman), eles buscam redenção ao enfrentar perigos reais.

Disney+

Abbott Elementary

Com humor e crítica social, a série acompanha professores de uma escola pública na Filadélfia, enfrentando desafios estruturais enquanto tentam transformar a vida de seus alunos.

Andor

Prelúdio de Rogue One, a série mostra como Cassian Andor (Diego Luna) se envolve com a Aliança Rebelde em uma luta crescente contra o Império.

Morrendo por Sexo (Dying for Sex)

Baseada em fatos reais, a série narra a trajetória de Molly (Michelle Williams), diagnosticada com câncer terminal, que decide viver intensamente sua sexualidade com apoio da melhor amiga (Jenny Slate).

O Urso (The Bear)

Após a morte do irmão, o chef Carmy (Jeremy Allen White) assume a lanchonete da família em Chicago. A série equilibra drama, caos culinário e reconstrução emocional.

Only Murders in the Building

Três vizinhos obcecados por true crime se unem para investigar um assassinato em seu prédio e lançam um podcast sobre o caso — enquanto tentam não virar as próximas vítimas.

Paradise

Xavier Collins (Sterling K. Brown), agente do Serviço Secreto, se vê acusado de matar o presidente dos EUA. Isolado em Paradise, ele precisa provar sua inocência em meio a conspirações.

What We Do in the Shadows

Quatro vampiros dividem um lar em Nova York e tentam se adaptar à vida moderna em uma divertida paródia documental repleta de humor nonsense.

HBO Max

Medíocres (Hacks)

A veterana comediante Deborah Vance (Jean Smart) tenta se reinventar com a ajuda de Ava, uma jovem escritora cancelada. A série debate o choque de gerações no humor.

Pinguim (The Penguin)

Spin-off de The Batman, acompanha Oswald Cobblepot (Colin Farrell) em sua ascensão ao poder no submundo de Gotham, enfrentando rivais e dilemas morais.

The Last of Us

Adaptação do aclamado jogo, narra a jornada de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) em um mundo arrasado por uma infecção fúngica. Entre ação e emoção, a série explora laços humanos em tempos extremos.

The Pitt

Drama médico ambientado no setor de emergência de um hospital em Pittsburgh. Mostra a exaustão, os dilemas éticos e o impacto emocional sobre os profissionais da saúde.

The White Lotus

Cada temporada se passa em um resort de luxo diferente, revelando segredos, hipocrisias e tensões de hóspedes e funcionários em uma ácida sátira sobre privilégios.

Netflix

Adolescência (Adolescence)

Jamie (Owen Cooper), de 13 anos, é acusado de matar uma colega. A série analisa juventude, redes sociais e violência sob uma lente intensa, com episódios filmados em plano-sequência.

A Diplomata (The Diplomat)

Kate Wyler (Keri Russell) assume um cargo diplomático em Londres em meio a uma crise global. Entre geopolítica e vida pessoal, tenta evitar uma guerra e salvar seu casamento.

Black Mirror

Antologia que investiga o impacto sombrio da tecnologia em realidades alternativas. Cada episódio é um retrato distópico sobre os riscos do progresso sem limites.

Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Reconta o caso real dos irmãos que mataram os pais em 1989. A série questiona abusos familiares, justiça e mídia, em um dos julgamentos mais midiáticos dos EUA.

Ninguém Quer (Nobody Wants This)

Comédia romântica sobre a relação entre uma podcaster liberal (Kristen Bell) e um rabino nada convencional (Adam Brody), que enfrentam diferenças culturais e familiares com humor e sensibilidade.