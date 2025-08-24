Áries, Touro, Gêmeos e Câncer: veja horóscopo de domingo (24)

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo deste domingo (24) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Dê atenção ao seu bem-estar e coloque a casa em ordem de maneira equilibrada, sem excessos. No amor, dedique um tempo ao parceiro para evitar cobranças. E na paquera, um romance antigo pode reacender, fique atento!

Cor: LILÁS

Palpite: 34, 25, 02

Comece o dia com cautela financeira, mas espere melhorias. As redes sociais são sua ferramenta para criar laços. No amor, prepare-se para um período romântico e recheado de novos contatos. Aproveite momentos preciosos com sua cara metade!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 14, 24, 23

Inicie o dia com flexibilidade para evitar possíveis tensões em casa. Logo o astral melhorará! Quanto ao amor, controle o ciúme para manter a harmonia na relação!

Cor: VIOLETA

Palpite: 32, 50, 22

Evite fofocas e invista em expandir sua rede de contatos! Comunicação aberta será sua ferramenta para resolver desentendimentos. Se está sozinho, seu jeito comunicativo pode trazer agitação. Bom dia para um papo sincero com a pessoa amada.

Cor: PRETO

Palpite: 40, 05, 23