Horóscopo Titulo Horóscopo II

Leão, Virgem, Libra e Escorpião: veja horóscopo de domingo (24)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
24/08/2025 | 05:00
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste domingo (24) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Cuidado com finanças hoje, especialmente se envolverem amigos! Procure estratégias para aumentar sua reserva financeira. Amor? Talvez seja melhor deixá-lo em segundo plano por enquanto. 

Cor: ROSA

Palpite: 15, 59, 22

Domingo é seu dia de brilhar! Vá atrás dos seus sonhos com uma dose extra de energia. Aproveite a companhia dos amigos e encare as críticas com leveza. Para os que estão na paquera: use seu charme que o jogo pode virar. 

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 58, 50, 40

Busque por um descanso revigorante e reflexivo hoje. Seu sexto sentido te guiará durante o dia, mesmo em potenciais imprevistos. No amor, paciência e tranquilidade serão seus melhores amigos. Hoje é dia de autocuidado e calmaria!

Cor: BRANCO

Palpite: 33, 60, 23

Domingão alerta para foco nos relacionamentos e amizades. Após um atrito matinal, as coisas gradualmente melhoram. Aceite convites para atividades divertidas e culturais! 

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 32, 13, 50


