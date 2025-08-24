DGABC
Horóscopo Titulo Horóscopo III

Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes: veja horóscopo de domingo (24)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
24/08/2025 | 05:10
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste domingo (24) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje é um bom dia para renovar! Hora de tentar algo novo, seja visual ou planos futuros. Evite atritos nos relacionamentos agindo com leveza e postergando cobranças. 

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 25, 61, 07

Anime seu domingo saindo da rotina! Marque uma viagem, visite alguém especial ou apenas descanse. O amor está favorável hoje, e nem a distância esfriará a conquista. 

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 20, 61, 52

Domingo é dia de inovação! Explore novas visões para sua saúde, mesmo que isso envolva começar uma dieta. Solteiro ou comprometido, seu magnetismo estará a todo vapor, tornando a paixão irresistível! 

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 55, 30, 28

Evite tensões ao amanhecer, principalmente relacionadas a problemas familiares. Não se deixe abalar e aproveite o momento com quem ama. O dia promete melhora e muita diversão com os amigos. Seduzir será fácil, mas controle o ciúme.

Cor: DOURADO

Palpite: 10, 39, 48


