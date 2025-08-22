Hugo Calderano perde para alemão e cai nas quartas do Europe Smash

Após uma sequência de 30 vitórias em 31 jogos, e três títulos seguidos no circuito mundial, o mesatenista Hugo Calderano, que realiza suas atividades em São Caetano, voltou a perder e foi eliminado nas quartas de final do Europe Smash, nesta sexta-feira. O brasileiro foi derrotado pelo alemão Benedikt Duda, décimo do ranking mundial, por 4 a 0 (6/11, 11/13, 10/12 e 7/11).

Duda dominou o primeiro set por completo, enquanto no segundo, Hugo chegou a ter três chances de fechar, mas levou a virada após ter 10 a 7 em sua vantagem. No terceiro set, o alemão chegou a ter 5 a 0, o brasileiro empatou mas acabou perdendo por 12 a 10.

Apesar da derrota, a campanha rendeu para Calderano pontos para subir no ranking, e agora o atleta recuperou o posto de terceiro colocado da lista. O brasileiro havia perdido a posição para o japonês Tomokazu Harimoto, nos últimos dias.

LEIA TAMBÉM:

2025 tem sido o melhor ano da carreira de Hugo. O atleta se destacou nos dois principais torneios da temporada, sendo campeão da Copa do Mundo, disputada na China, e com o vice no Campeonato Mundial, no Catar. Na sequência, conquistou os títulos do WTT da Eslovênia, Argentina e Brasil.

O Smash Europeu, em Malmo, na Suécia, é o terceiro desta série em 2025. Os Smash são os Grans Slam da modalidade, reunindo quatro dos principais eventos da temporada no Circuito Mundial. O segundo Smash, disputado em julho, nos Estados Unidos, não teve a presença de Calderano, que teve problemas com a documentação de entrada no país.

Hugo venceu três jogos no campeonato. Na estreia, derrotou Vitor Ishiy, também de São Caetano, por 3 a 0. Depois, venceu a promessa chinesa Wen Ruibo (35º do ranking), de apenas 18 anos, por 3 a 1. Nas oitavas, passou pelo sul-coreano Oh Junsung

Calderano venceu três jogos no torneio. Na estreia, derrotou o compatriota Vitor Ishiy por 3 a 0. Depois, venceu o chinês Wen Rubio (35º do ranking), de apenas 18 anos de idade, por 3 a 1, parciais de 11/13, 11/5, 13/11 e 12/10. Passou nas oitavas de final pelo sul-coreano Oh Junsung, também por 3 a 0.

LEIA MAIS: